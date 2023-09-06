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06/09/2023

日本網民票選最好食拉麵連鎖店！一風堂上榜！一蘭只排第2？第一位必食超濃厚雞骨湯拉麵

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Text: Louise Yuen

　　拉麵可說是日本的國民美食，單是湯底已經分為經典豚骨湯、濃厚雞白湯、鮮香魚湯及近年人氣的鴨湯等，而且對其流派、風味均有講究。早前日本食評網選出大阪人氣拉麵店 Top 5 名單，今次我們放眼全國，公開日本網民票選最好食拉麵連鎖店排行榜！主打豚骨拉麵的一風堂打入 Top 5，而長駐拉麵人氣榜的一蘭亦只排第 2！到底憑超濃厚雞骨湯拉麵俘虜人心的冠軍是哪間拉麵名店？

 

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【最好食拉麵連鎖店排行榜】

第9位︰喜多方ラーメン坂内/ 来来亭/  蒙古タンメン中本

第8位︰山岡家 ラーメン山岡家

第7位︰丸源拉麵 丸源ラーメン

第6位︰幸楽苑

第5位︰一風堂

第4位︰リンガーハット（Ringer hut ）

 

下一頁︰第3位是名古屋名店！拉麵+甜點最受歡迎

 

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