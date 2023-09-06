日本網民票選最好食拉麵連鎖店！一風堂上榜！一蘭只排第2？第一位必食超濃厚雞骨湯拉麵

拉麵可說是日本的國民美食，單是湯底已經分為經典豚骨湯、濃厚雞白湯、鮮香魚湯及近年人氣的鴨湯等，而且對其流派、風味均有講究。早前日本食評網選出大阪人氣拉麵店 Top 5 名單，今次我們放眼全國，公開日本網民票選最好食拉麵連鎖店排行榜！主打豚骨拉麵的一風堂打入 Top 5，而長駐拉麵人氣榜的一蘭亦只排第 2！到底憑超濃厚雞骨湯拉麵俘虜人心的冠軍是哪間拉麵名店？

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全港8間必食日本拉麵推介！香港元祖豚骨湯／冠軍級日本米鴨地雞白湯／北海道得獎濃蝦湯／大阪真鯛魚湯／東京米芝蓮蜆湯！過江龍本地薑齊晒

日本票選迴轉壽司連鎖店Top 10公開！元氣、活美登利廿強止步！人氣壽司郎躋身三甲排第幾？

HAMA-SUSHI登陸對撼壽司郎！食物質素係點？編輯超誠實試食報告：大拖羅有雪花紋、海膽軍艦足料！一款圖文不符！付款前要留意2件事

【最好食拉麵連鎖店排行榜】

第9位︰喜多方ラーメン坂内/ 来来亭/ 蒙古タンメン中本

第8位︰山岡家 ラーメン山岡家

第7位︰丸源拉麵 丸源ラーメン

第6位︰幸楽苑

第5位︰一風堂

第4位︰リンガーハット（Ringer hut ）

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