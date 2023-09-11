日本網民票選！韓國靚仔男演員Top10：李敏鎬只排第9？宋仲基竟不入5強！睇埋男演員劇集推介

大家心目中，哪一個韓國男演員長得最好看呢？日本排行榜調查網站「rankingoo」在8月推出了「韓國靚仔男演員排行榜」，讓日本女網民票選出自己心中的韓國靚仔男演員，先看看到底邊十位男演員上榜，而李敏鎬都竟然只排第九名。這些男演員很多都有很好的作品，所以今次睇埋他們所演出的劇集或電影推介！

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韓國靚仔男演員排名│第10名. 朴敘俊

日本網民票選韓國靚仔男演員第10名是朴敘俊，34歲的朴敘俊於2011年出道，在2015年主演電視劇《她很漂亮》，以池晟俊一角爆紅。他的代表作有：《菜鳥警校生》（Midnight Runners）、《尹食堂2》（Youn's Kitchen 2）、《她很漂亮》（She Was Pretty）、《金秘書為何那樣》（What's Wrong With Secretary Kim）及《梨泰院Class》（Itaewon Class）。而他在綜藝《尹食堂2》待客之道、英文與西班牙文都相當出色，令到超多網友大讚！

圖片來源：金秘書為何那樣

今次就推介一套朴敘俊、李知恩主演《Dream：夢想代表隊》（Dream），是一套韓國運動題材的喜劇片，故事講述一名暴躁前足球選手洪大及PD曉敏，帶著國家選手們，挑戰世界級賽事。大家可以在Netflix上看到哦！

圖片來源： Netflix

圖片來源： Netflix

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