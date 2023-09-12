深圳交通｜深圳灣口岸3條全新免費穿梭巴士線開通！經萬象天地、海岸城、歡樂海岸！即睇巴士路線玩樂推介

很多人假日都會北上消費，而深圳絕對是大家首選，因為又近又方便。但大家去到深圳出遊時，通常會坐甚麼交通呢？可能大家會自駕遊，或者坐地鐵，而最近又有多一個新選擇！深圳近日推出了3條免費巴士路線，由深圳灣口岸附近起行，遊走多個熱門地點，可以讓大家在交通上節省了不少！

深圳巴士集團在9月8日推出了3條免費巴士路線，3條線都會在深圳灣口岸出發，A線、B線及C線分別會去深圳灣萬象城、華潤萬象天地、世界之窗、益田假日廣場、寶能太古城、蛇口老街等等熱門地點，經過如此多個商場，而尾站都會回到深圳灣口岸，真的十分方便！A線、B線及C線巴士的路線分別如下：

● 巴士A線：深圳灣口岸→深圳灣萬象城→海岸城→華潤萬象天地→深圳灣口岸

● 巴士B線：深圳灣口岸→世界之窗（歡樂谷、益田假日廣場）→錦繡中華（華僑城、錦繡中華）→歡樂海岸→深圳灣睿印RAIL IN→深圳灣口岸

● 巴士C線：深圳灣口岸→寶能太古城（寶能·all city）→蛇口戲院（蛇口老街）→海上世界南（海上世界）→海上世界地鐵站→蛇口戲院（蛇口老街）→曦灣華府（寶能·all city）→深圳灣口岸

示意圖(圖片來源：Unsplash@Enxyclo Studio)

價錢：免費

地點：深圳灣口岸A停車場

服務時間：上午9時半至晚上9時半

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