  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

14/09/2023

Netflix韓劇全球收視Top 10！《絕世KOL》上榜！《車貞淑醫生》揮低《壞媽媽》入五強/《浪漫速成班》排第3有咩賣點？

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　Netflix 最近公開 2023 年熱播韓劇排行榜，按全球收看量列出韓劇 Top 10 名單，當中更包括早前才播出大結局的《歡迎來到王之國》、《車貞淑醫生》等話題韓劇，其中《絕世KOL》排行第 8 位，《車貞淑醫生》揮低《壞媽媽》入五強，冠軍又是哪部人氣韓劇？

 

Netflix韓劇全球收視排行榜｜第10位︰《末日騎士》（Black Knight ）

收看量︰7.9千萬小時

 

　　Netflix 斥資 1.4 億港元打造的科幻動作韓劇《末日騎士》於今年 5 月上架，故事以沙漠化後的韓國為背景，講述金宇彬飾演的超強戰鬥力速遞司機為了難民，惡鬥當地掌權的千明集團，當中更加入怵目驚心的沙丘飛車追逐、激烈槍戰場面。強勁的演員陣容也是一大賣點，由曾患鼻咽癌而一度停工的金宇彬，以及韓國男神宋承憲主演，雖然只有短短 6 集，當時也登上 Netflix 的非英語節目冠軍。

 

《末日騎士》（圖片來源︰Netflix）

 

《末日騎士》（圖片來源︰Netflix）

 

詳情按此

 

 

Netflix韓劇全球收視排行榜｜第9位︰《造后者》（Queenmaker）

收看量︰9.9千萬小時

 

　　Netflix 自家製韓劇《造后者》由《夫妻的世界》金喜愛、《下女的誘惑》文素利主演，以首爾市長選舉為主線，韓國兩大影后憑精湛演技，演活了公關高手金喜愛把人權律師文素利推舉成首爾巿長後選人的心路歷程，過程當然不少得威脅、造假、挖黑材料等手段，引大家逐步揭開選舉爾虞我詐的黑暗面。

 

《造后者》（圖片來源︰Netflix）

 

《造后者》（圖片來源︰Netflix）

 

詳情按此

 

 

下一頁︰

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk