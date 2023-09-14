  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

14/09/2023

消委會｜寄艙行李損毀、遺失點賠法？消委會揭︰不同航空公司行李延誤現金津貼差近4倍！哪兩間航空公司爛篋無補償？

#消委會報告 #行李損毀 #航空公司 #亞洲航空 #香港快運航空 #阿聯酋航空 #日本航空 #國泰航空 #美國聯合航空 #加拿大航空 #大韓航空 #新加坡航空 #香港航空 #中華航空 #德國漢莎航空 #泰國國際航空 #大灣區航空 #英國航空 #行李延誤 #行李遺失 #寄艙行李
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　開關之後，大家都陸續搶機票、去旅行，有時行程中不免出現行李損毀、延誤，甚至遺失等小插曲，據統計全球去年每 1,000 名國際航班旅客中，就有約 19 人的行李遭處理不當，消委會近日調查了 22 間經營往來香港航班的航空公司，對比他們在國際航班的行李賠償安排、申報方式、索償細節等。

 

寄艙行李損毀︰最常見！邊兩間航空公司爛篋無補償？

 

　　寄艙行李在運輸程過程中難免會有輕微的划痕或凹痕，航空公司一般不會對這些正常磨損負責。但若行李箱因處理不當而有外殼崩裂等較嚴重的損毀，亞洲航空、日本航空、國泰航空、中華航空、大灣區航空、香港航空、香港快運航空、大韓航空、新加坡航空、泰國國際航空、英國航空、德國漢莎航空、加拿大航空、美國聯合航空及阿聯酋航空共 15 間航空公司表明會嘗試維修受損的行李箱。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

　　假如行李箱已經無法維修，大部分航空公司亦表示可就行李箱的損毀給予金錢補償，或可提供替代行李箱。要留意，行李箱的補償金額受多方面影響，例如能否提供行李箱的購買單據、使用年份、航空公司使用的折舊率、公約的最高賠償額等，而替代行李箱的款式、牌子和價值亦未必與原有的行李箱完全一樣。惟宿霧太平洋航空及法國航空則沒有提供相關補償方案。

 

　　寄艙行李箱最常損壞的進不開輪子和把手，消委會引用美國運輸部發出的指引，指若行李箱的輪子或把手等突出部件受損，航空公司不應將其當作正常磨損而拒絕乘客的索償，但調查顯示只有日本航空、國泰航空、大灣區航空、大韓航空、英國航空、德國漢莎航空、阿聯酋航空及埃塞俄比亞航空會為損壞的輪子和把手負責；而中華航空、香港快運航空、泰國國際航空均表明不會承擔責任；其餘的航空公司則有各自的詮譯或未有提及具體做法。

 

下一頁︰寄艙行李延誤！現金津貼相差近4倍？

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#消委會報告 #行李損毀 #航空公司 #亞洲航空 #香港快運航空 #阿聯酋航空 #日本航空 #國泰航空 #美國聯合航空 #加拿大航空 #大韓航空 #新加坡航空 #香港航空 #中華航空 #德國漢莎航空 #泰國國際航空 #大灣區航空 #英國航空 #行李延誤 #行李遺失 #寄艙行李

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk