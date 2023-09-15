香港夜繽紛 | 5大優惠活動焦點晒冷！3大海濱夜市集 / 晚間搭港鐵5送1 / 周三免費入馬場睇雜技 / 3大展館延長開放

香港夜繽紛於周四（9月14日）已正式啟動！多項活動及優惠即將趕在中秋前推出，例如多個展館延長開放時間及加推不同活動，香港夜繽紛的活動已排到明年初，橫跨了聖誕、新年等大節日，大家趁著周末及節日時的晚與親朋好友一同外出玩樂，狂歡一下！即睇有甚麼活動及優惠等緊你！

（圖片來源：香港政府新聞公報）

香港夜繽紛 ︳1. 香港3大展館延長開放時間加推新活動！

現時3大展館，香港藝術館、香港科學館及香港太空館普遍在平日都很早休館，上班族的大家想參觀，或許只能在假日入場。為響應香港夜繽紛，三館的開放時間即將延長！從9月29日至11月26日，逢星期五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時，大家可以在周末吃飽飯，再慢遊展館！除了延長開放時間，3間博物館逢星期六晚上都會推出特別活動，快點mark低，有空時前往逛逛！

星期六特別活動：

1. 香港藝術館：與香港電影資料館合作舉辦「浪漫光影遊樂園」，除了可以欣賞香港經典愛情電影外，還可以參觀「情書——跨越虛白時空的不朽情懷」展覽，感受一下浪漫氛圍！

2. 香港科學館：即將舉行「科普遊樂園」，透過不同攤位遊戲，大家可以製作趣味小手工，或者親身嘗試不同的科學實驗，體驗科學的趣味！

3. 香港太空館：大家可以在太空館這個「星空遊樂園」的天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的星光，透過在展覽廳玩遊戲，認識天文知識，另外還會在每個特別延長開放的晚上加開天象電影節目！

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