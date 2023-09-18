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18/09/2023

海外提款 | 香港人熱門旅遊地ATM提款收費排名！韓國、泰國偏高！邊個地方平均收12.21%？這3大熱點不足1%撳錢唔肉赤！即睇各地收費佔比

#旅行 #菲律賓 #0+3 #外幣 #兌換 #阿根廷 #台灣 #日本 #找換 #海外提款 #法國 #旅遊
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Text: Kennis Wong

　　大家去旅行習慣預先在香港兌換好外幣，還是到埗後海外提款？近期日元大跌，不少人搶住在香港兌換大量Yen，但兌換外幣除了視乎香港「唱錢」是否著數外，還要想想海外提款的手續費是否昂貴！電子匯款平台Wise最近發佈研究數據，分析港人最喜歡旅遊目的地的ATM海外提款收費率，包括日本、台灣、韓國、泰國及馬爾代夫等。部分地區每單交易收費接近提款額的3%，最多甚至超過12%，雖然免卻了在香港「唱錢」的瑣事，卻要捱貴手續費！即睇哪個地方ATM海外提款最貴！

 

海外提款 | 兩大港人常去地方收費高！

 

　　根據香港熱門亞太地區旅遊目的地的提款費用收費排名，菲律賓最昂貴！平均每單交易需付上提款額的2.81%的費用，而韓國緊隨其後，需要多付2.51%，第三名泰國亦是香港人熱門旅遊地，平均提款費用為2.42%。雖然三個地方的物價比香港稍低，但大家去這些地方旅遊前，不妨預早在香港先找換外幣，免得白白支付了一些不必要的手續費！

 

（圖片來源：Envato）

 

　　雖然最近日元匯率跌破5.3算，但原來到埗日本後再提款的手續費也十分便宜，只需0.64%，而台灣也僅需0.59%，萬一大家帶不夠外幣亦可以考慮提款，不會太肉赤！

 

（圖片來源：Envato）

 

香港熱門亞太地區旅遊目的地的提款費用收費排名（平均提款費用）

 

1. 菲律賓（2.81%）

2. 韓國（2.51%）

3. 泰國（2.42%）

4. 馬爾代夫（2.36%）

5. 越南（1.74%）

6. 新加坡（1.36%）

7. 澳洲（1.18%）

8. 新西蘭（0.74%）

9. 日本（0.64%）

10. 台灣（0.59%）

11. 印尼（0.31%）

12. 馬來西亞（0.02%）

13. 中國（0.01%）

 

海外提款 ︳外國手續費差距超誇張！第一名可達12.21%？

 

　　開關一段時間，大家除了報復式來幾次短線旅行外，或會一炮過請盡年假，去一個長途歐洲之旅，假如你有圍繞幾個國家遊玩的打算，就要留意每個國家的海外提款手續費，因為她們的差距可由0.06%至12.21%不等！一些熱門國家和地區，如美國及加拿大屬於中規中矩，分別為1.73%及1.15%，而法國、瑞士、德國及意大利等的海外提款手續費還比日本、台灣低，只需0.06%至0.56%之間。至於收費最貴的是阿根廷，高達12.21%，是雙位數的價錢！不想花費「冤枉錢」，就要看一下各國收費！

 

（圖片來源：Envato）

 

香港熱門長途旅遊目的地的提款費用收費排名（平均提款費用）

 

1. 阿根廷（12.21%）

2. 智利（5.52%）

3. 冰島（4.60%）

4. 土耳其（3.59%）

5. 美國（1.73%）

6. 加拿大（1.15%）

7. 西班牙根（0.70%）

8. 愛爾蘭（0.56%）

9. 挪威（0.44%）

10. 埃及（0.39%）

11. 德國（0.29%）

12. 意大利（0.23%）

13. 英國（0.14%）

14. 瑞士（0.08%）

15. 法國（0.06%）

 

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