19/09/2023
中秋節2023 | 天文台公開中秋賞用最佳時間、角度！編輯推介5大賞月地點：最新茶果嶺海濱 / 熱鬧維園綵燈會 / 港版邁阿密草地吹海風
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
中秋節快到，大家諗到去邊度賞月未？天文台早前發布中秋節賞月錦囊，告訴大家中秋前夕、正日及翌日滿月的最佳觀賞時間！如果大家想與親朋好友一邊吃月餅一邊賞月，不妨到以下地點，在最佳時間抬頭看夜空！
中秋節2023 | 幾點是觀賞滿月最佳時間？
今年的滿月會在中秋正日，即9月29日黃昏時分出現！如果天朗氣清，大家可以在中秋前後看到又大又圓的明月！天文台公布9月28日至30日的月出、月落，以及正日滿月時間。除此之外，又分享了「上中天」，即月球橫越香港子午線的時刻，這時候月球位於正南方，仰角為全晚最高，是最佳觀賞角度與時間！不過「上中天」普遍比較晚才出現，大家要看看能否「捱眼瞓」賞月喇！
9月28日（星期四）中秋節前夕：
1. 月出時間：下午5時38分
2. 上中天（仰角63度）：晚上11時39分
3. 月落時間：翌晨5時46分
9月29日（星期五）中秋節：
1. 滿月（月球在香港地平線以下）：下午5時57分
2. 月出時間：晚上6時16分
3. 上中天（仰角70度）：翌晨0時30分
4. 月落時間：翌晨6時49分
9月30日（星期六）中秋節翌日：
1. 月出時間：晚上6時54分
2. 上中天（仰角77度）：翌晨1時20分
3. 月落時間：翌晨7時52分
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