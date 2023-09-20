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20/09/2023

觀塘好去處｜全新「港昔旅遊」展覽勁多舊照片回味老香港︰最旺夜市大笪地/ 荔園有座古城！凌霄閣除咗叫「老襯亭」，前身叫咩名？（多圖）

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Text: Louise Yuen

　　人大了，總喜歡話當年。隨住城市發展，兒時見過的地標景物如今亦已變了樣，政府檔案處的歷史檔案館最近舉辦「港昔旅遊」專題展覽，用一張張珍貴舊照片拼湊出昔日的香港面貌，像凌霄閣前身的爐峰塔、失落的荔園宋城、「玉器街」般的廣東道等，讓大家細看香港如何蜕變成今時今日的旅遊城市。

 

　　全新「港昔旅遊」展覽主打一系列 1950 至 1980 年代與旅遊資訊相關的珍貴歷史圖像，並分為「觀光與風貌」、「購物天堂」、「美食天堂」和「城中盛事」4 大主題，帶大家回味往日的香港好去處。以山頂地標凌霄閣為例，90 後未必知道早在 1972 年該處其實是爐峰塔（即「老襯亭」），外型以中式古城樓般設計，不但可遠眺維港景色，更設郵局、餐廳、超市、觀景區及商鋪，直至 1993 年才改建現時的碗狀凌霄閣。

 

約 1970 至 1990 年代的爐峰塔（圖片來源︰歷史檔案館）

 

　　於 1935 年落成的大坑虎豹別墅也是另一個盛載住大家童年回憶的地方，最令人印象深刻一定是萬金油花園，隨處可見中國神話人物的木刻及石雕，可惜自 2004 年拆卸後便成為歷史。展覽還展出了已失落的荔園宋城、剛開幕的海洋公園、尚未發展成新城鎮的沙田等舊面貌。

 

約 1949 至 1950 年的虎豹別墅鳥瞰圖（圖片來源︰歷史檔案館）

 

從前的虎豹別墅還有一座七層高的白塔。（圖片來源︰歷史檔案館）

 

位於荔枝角的荔園以《清明上河圖》為藍本興建「宋城」，當中可欣賞中國傳統儀式表演。（圖片來源︰歷史檔案館）

 

《南區區議會1988–1991》的海洋公園鳥瞰圖。（圖片來源︰歷史檔案館）

 

海洋公園在1977年開幕，鯨魚表演是當時園內其中一個主要節目。（圖片來源︰歷史檔案館）

 

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