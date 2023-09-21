世界50大酒店排行榜出爐！Top 5以亞洲區酒店佔多！香港這間酒店no.2！公開奪冠意大利酒店有幾奢華

50 Best 繼世界 50 最佳餐廳、酒吧之後，今年首度踏足酒店界並公布首屆「世界 50 大酒店」排名，單是 10 強名單就有 6 間屬亞洲酒店 ，香港的 Rosewood 及 The Upper House 更打入 Top 5，即睇前十位最佳酒店名單。

「世界50大酒店」（The World’s 50 Best Hotels）名單由 580 位來自酒店、旅遊業的資深旅行專家，按過去 2 年的旅遊體驗匿名投選出 7 間曾入住的優秀酒店，當中涵蓋了全球六大洲共 35 個目的地的酒店。榮登榜首是意大利豪華精品酒店 Passalacqua，位於阿爾卑斯山下的科莫湖畔，由 18 世紀別墅改建而成，雖然酒店只得 24 間房，但貴精不貴多，由家具、擺設至掛畫都保留當時的陳設，處處展現意大利的精細手工藝。酒店也設露天游泳池、桑拿室、土耳其澡堂和露台花園等，加上望出去就是壯麗的湖景，讓大家在一片寧靜氛圍中好好度假。

（圖片來源︰IG @passalacqualakecomo）

（圖片來源︰IG @passalacqualakecomo）

（圖片來源︰IG @passalacqualakecomo）

Passalacqua

地址︰Via Besana, 59, 22010 Moltrasio CO, Italy

網址︰www.passalacqua.it/en/

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