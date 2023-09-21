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21/09/2023

北上內地消費券優惠 | 深圳、廣州5大短線遊熱點大派優惠券！酒店住宿、景點門票激減¥500！搭車、餐飲低至4折！即睇領券詳情、方法

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　　內地近年有很多新商場、Café和打卡景點，不少香港人周末都會到鄰近內地城市來個快閃短線遊。為吸引香港人繼續北上消費，當局推出的購物、交通、餐飲等優惠都有香港人份！今次為大家推介幾個熱門地區包括佛山、中山、深圳龍崗及南山、廣州的現金券及優惠！大家計劃行程前記得到相關App賺取著數！

 

北上消費券優惠 ︳ 1. 深圳龍崗：攜程旅遊App、「去哪兒平台」拎酒店客房及套餐7折優惠券！

 

　　想到深圳龍崗兩日一夜旅行的朋友注意！龍崗區文化廣電旅遊體育局聯合攜程集團，即日起至10月31日在攜程與「去哪兒平台」發放龍崗區文旅消費券！兩者都是預訂活動、酒店等的平台，操作上與Agoda、Trip.com等相似。大家只要跟足以下步驟，就可以享有酒店客房及套裝產品7折優惠，最多減¥300！留意每個用戶只能領取及使用一張優惠券，領取後3天內使用，入住日期還可選到11月2日，不用急住出發！

 

攜程App領取優惠券步驟：

1. 打開攜程旅行App，搜尋「龍崗消費券」到頁面領取
2. 透過「領券訂」即可直接下單享有折扣優惠

 

（圖片來源：App Store）

 

去哪兒平台領取優惠券步驟：

1. App首頁左滑點選「消費券」進入專區，點選龍崗旅遊消費券專區
2. 透過「領券訂」即可直接下單享有折扣優惠

 

（圖片來源：App Store）

 

北上消費券優惠 ︳ 2. 深圳南山：兩日一夜、一日遊都適用！高達5折／減¥500訂酒店住宿、景區門票

 

　　深圳南山區有世界之窗、荷蘭花卉小鎮等經典旅遊打卡景點，不少港人對這個地方毫不陌生，甚至經常去！當局連同攜程旅遊即日起至10月31日大派消費券，部分更指明是「港澳定向」，適用於定位於港澳的用戶，包括港澳定向住宿優惠券、港澳定向景區優惠券和港澳定向度假優惠券，全部優惠最高可達5折及減¥500！只要登入攜程App，就能輕鬆找到消費券，讓到南山區玩的香港人及澳門人受惠！另外亦有「通用優惠券」，同樣適用於以下範疇，不過只有8折，最多可減¥200（度假線路產品可減最多¥300）的優惠。

 

世界之窗（圖片來源：Klook）

 

荷蘭花卉小鎮（圖片來源：MTR）

 

1. 港澳定向住宿優惠券：可用於深圳市南山區指定的酒店及民宿，甚至有4星級以上的酒店

 

2. 港澳定向景區優惠券：適用於深圳南山區的4A和5A級景區

 

3. 度假線路消費券：適用於含1晚深圳市南山區住宿或景點的指定度假線路產品

 

攜程App領取優惠券方法：

1. 登入攜程App
2. 搜尋「深圳南山旅遊消費券」
3. 揀選想要的優惠券，並點擊「領」
4. 輸入驗證碼成功後就能領取

 

下一頁：即睇中山及佛山優惠券！

 

 

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