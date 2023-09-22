深圳Cafe｜4大異國風IGable咖啡店！水底打卡超夢幻/冰島藍湖天空之鏡/洛杉磯熱鬧嘉年華

打卡Café並非香港的專利！深圳近年都有不少又大又靚咖啡店，甫進店就如置身外國，今次揀選了4間充滿異國風情的Café，讓你北上就有身處洛杉磯、摩洛哥，甚至冰島的感覺，影相一流！

深圳Café｜1. 山海咖啡海景餐Bar：水底打卡超夢幻海邊咖啡店！

有深圳最美海灘之稱的大鵬較場尾，是區內唯一擁有海岸線的村落，一望無際的海景已經吸引不少人過去chill！原來附近還有一間叫「山海咖啡海景餐Bar」，店內有一個特大泳池，周圍放了幾張木椅及太陽傘，就如在泰國的海灘小島般寫意！

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仔細一看，原來泳池並不是讓人游水，竟然是有一條隧道通往「水底」，讓大家打卡影相，影出來的照片可以看到波光粼粼，就如站在水中拍照般，十分夢幻！

（圖片來源：小紅書@Helloccbibi）

山海咖啡海景餐Bar

地址：較場尾二西八巷 6 號

深圳Cafe｜2. 川Cafe：影出「天空之鏡」！純白冰川似足冰島藍湖

深圳地方大，不少Café都可以豪華裝潢一番。「川Cafe」這間隱世咖啡廳遠離市區，位於龍景科技園，全間店以白色為主，店內更有拱門設計，而且空間感十足，一秒令人彷如到了歐陸國家用餐！

（圖片來源：川Cafe微博）

室內簡約裝修固然讓人忍不任打卡，但原來最吸引的是室內幾座白色仿冰川設計，地下更以淺藍色為主調，猶如冰島藍湖，站上去好像在湖面上般，反光時更做到「天空之鏡」的效果，將「冰川」反射到地下！

（圖片來源：川Cafe微博）

（圖片來源：川Cafe微博）

川Cafe

地址：龍崗區布龍路335號龍景科技園G棟9樓天台

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