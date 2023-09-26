中秋好去處 | 8大商場優惠+超靚打卡點！和風千鶴祭七色鳥居 / 人氣Snoopy限定店 / 七彩燈海彩虹風車陣 / 買滿$800送$100贈券

還有幾天就中秋，大家想好去哪裡過節了嗎？可能有些有會選擇到公園和朋友賞月，有些人會選擇和家人在家慶祝。但港九新界有很多不同的商場及地方都推出中秋打卡及購物優惠，即睇香港的中秋有咩打卡位及優惠！

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九龍區

商場優惠│1. 黃埔天地：3.5米高的Super Moon+泊車優惠

黃埔天地在今個中秋推出了2大打卡位，包括3.5米高的Super Moon配上營造夢幻氛圍的芒草及8米長幸福步道，大家可以和另一半來拍照打卡，今個中秋一定十分浪漫！如果是駕車來打卡的朋友，可以留意其拍車優惠，指定商戶以指定電子貨幣消費滿指定金額即可享有泊車優惠！

黃埔天地

地址：紅磡黃埔花園時尚坊MTR層

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商場優惠│2. 朗豪坊：巨型發光月亮+Snoopy期間限定店+滿$400享4小時免費泊車

朗豪坊由9月21日起推出連串活動及消費獎賞，好像是中秋當晚舉行Moonlight Party，會有年青新晉歌手免費音樂表演，打卡位有巨型發光月亮打卡裝置及美國人氣漫畫《花生漫畫PEANUTS》的Snoopy 開設《朗豪坊 x Snoopy戶外探險之旅》期間限定店！由9月21日起至10月23日，朗豪坊將於4樓及13樓設有巨型月亮打卡裝置，大家可以到場打卡，相當有節日氣氛！

另一個打卡位是美國人氣漫畫《花生漫畫PEANUTS》的期間限定店，在即日起至10月23日Snoopy會換上露營裝束在4樓通天廣場設置期間限定店，當中還有不少獨家首賣Snoopy 露營系列精品及Snoopy甜點！

而在9月29日中秋節當晚，朗豪坊會舉行Moonlight Party，Party中會有年青新晉歌手在4樓及13樓舉行兩場音樂表演：

雷同二友、Mic 周卓盈：晚上7時30分至晚上8時30分(4樓通天廣場)





Mic 周卓盈、Emiko 徐嘉蔚： 晚上9時30分至晚上11時(13樓)

此外，朗豪坊於9月21日至10月23日推出雙倍獎賞活動，在每晚8時後於場內消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿$400即享4小時免費泊車優惠。

朗豪坊

地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊商場

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商場優惠│3.MOKO：七彩燈籠燈海+彩虹風車陣+消費滿$800獲贈$100指定贈券套裝

MOKO新世紀廣場即日起至2023年10月31日會在L3設置3大中秋裝置，包括換上「燈籠裝」的「森之步道」，高掛約240個七彩燈籠幻化成燈海；長約10米彩虹風車陣，花形風車交疊排列，再配上2米高的彎月燈裝置，相當好打卡；園圃中有多隻閃閃發光的玉兔，十分浪漫。The Point會員在中秋節正日（9月29日）消費滿$100，便在下午5時至9時於MTR樓層換領傳統光影燈籠，先到先得，換完即止。





MOKO新世紀廣場設秋日禮遇，即日起至10月31日期間，於場內以電子貨幣消費滿$800就可獲贈$100指定贈券套裝；滿$2,800即送$200指定贈券套裝。若在9月30日至10月31日期間的逢星期六、日及公眾假購物滿$6,500即送$500指定贈券套裝！另外，MOKO 新世紀廣場推出「飛行回贈賞」，The Point會員只需出示9月至10月抵達香港之機票或機票訂購紀錄，並於商場憑即日電子貨幣消費滿$400，即可獲贈$20 Point Dollar。

MOKO新世紀廣場

地址：旺角太子道西193號

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商場優惠│4. D2 Place：千鶴祭+七色鳥居+消費換花形棉花糖

D2 Place在9月29日至10月2日舉辦「日本秋祭 in 香港」認證中秋節市集活動 — 「千鶴祭」，過千隻手工紙鶴會組成多個打卡位，好像是祈願神明七色鳥居、千鶴望月潭等。而 D2 Place 二期地下 THE GARAGE 亦會變成昭和時代街道，街道掛上中秋燈籠吊飾，愛日本文化的人一定要來看看！

而D2 Place 一期 2 樓 THE SPACE 及二期地 下 THE GARAGE 會有超過 150 間品牌進駐中秋期間限定市集，產品包括甜品小食、手工醬料、精品咖啡等。另外，D2 Place 會員在9月29日至10月2日於指定商戶消費並憑機印收據，就可以在下午1時至7時半換領花形棉花糖乙個，每日的數量有限；而D2 Place 會員於指定商戶消費並憑機印收據，就可以在下午1時至6時換領特色造型氣球乙個 。

D2 Place

活動日期： 2023 年 9 月 29 日至 10 月 2 日

開放時間： 下午1時至10時

活動地點：

-主題裝飾 - 荔枝角長義街 9 號 D2 Place 一期天台花園

-市集活動及工作坊 - 荔枝角長義街 9 號 D2 Place 一期2樓 The Space及荔枝角長順街15號D2 Place二期地下The Garage

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