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27/09/2023

杭州亞運 ︳何詩蓓、張家朗奪金！香港運動員亞運獎牌榜一覽！邊位18歲運動員首次參加就拎牌？即睇3大方法睇直播！

#杭州亞運 #港隊 #運動員 #成績 #賽艇 #游泳 #武術 #劍擊 #獎牌 #香港運動員 #得獎 #亞運 #亞運直播
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Text: Sammy Leung

　　杭州亞運正進行得如火如荼，而港隊多個運動員都取得相當好的成績，暫時在賽艇、游泳、武術、劍擊等項目都取得獎牌，十分厲害，一齊看看今年香港運動員成績吧！如果大家想看杭州亞運的直播，又可以去哪裏看呢？

 

杭州亞運香港運動員金牌獎牌一覽+得獎運動員（截至9月27日下午2時）

 

賽艇 - 男子雙人單槳無舵手：林新棟、王瑋駿

 

　　林新棟及王瑋駿在賽艇中的「 男子雙人單槳無舵手」中臨尾500米追過烏茲別克選手，最後以首名衝過終點，為划出港隊第一金，成功封王！

 

 
 
 
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劍擊 - 男子個人花劍：張家朗

 

　　相信大家對「少年劍神」張家朗一點都不陌生，他曾在東京奧運取得男子花劍個人賽金牌。而在今次的杭州亞運中，他為香港奪得金牌，這是香港劍擊史上首面亞運個人賽金牌。

 

 

 

欖球 - 男子七人欖球：中國香港男子欖球隊

 

 　　中國香港男子欖球隊在男子七人欖球以14：7擊敗韓國，奪得金牌！

 

游泳 - 女子 200 米自由泳、女子 100 米自由泳：何詩蓓

 

 　　香港女子游泳運動員何詩蓓曾為香港取得多項好成績，而今次她在杭州亞運中分別奪得女子50米蛙泳銅牌、女子4X100米自由泳接力銅牌、女子200米自由泳金牌及女子 100 米自由泳。

 

 

 

下一頁：杭州亞運香港運動員銀牌獎牌一覽+得獎運動員（截至9月27日下午2時

 

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