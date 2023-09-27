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27/09/2023

北上內地消費券優惠 | 深圳前海大派¥2,000萬現金券！最多派¥400、相當於打6折！微信、抖音用戶搶得！一文睇清派發日期、領取方法、使用條件

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Text: Kennis Wong

　　中秋、國慶雙節日不只香港大小商場有很多優惠著數，連內地都預備很多消費券讓香港人一齊搶！之前就介紹了5個深圳、廣州的消費券，前海管理局日前公布即日起大派總值2,000萬元人民幣的消費券，涵蓋零售、餐飲、文娛、住宿等多個領域！前海有摩天輪、海上世界等熱門景點，一於在長假期搶消費券玩幾日，啱晒一家大細來一個短線遊！

 

（圖片來源：前海管理局）

 

閱讀更多：5大深圳、廣州旅遊熱點消費券！

 

分階段搶消費券！設5個銀碼最多相當於6折！

 

　　適逢長假期，深圳前海合作區管理局準備了總值2,000萬元人民幣消費券，分2個階段於微信和抖音兩個平台派發，分別是即日起至10月6日，以及10月7日至15日，連香港人都有份！只要你在當日的地理位置在深圳就可以加入搶券！而第二輪發放方式則比較特別，10月7日會在抖音發放，然後10月8日在微信發放，其餘日子則在兩個平台都會發放，大家要視乎自己所用的支付工具而mark低日子！

 

　　消費券分開5個銀碼，有¥30、¥60、¥120、¥200及¥400，只要消費滿指定金額就可以使用，最抵的是買滿¥1,000減¥400，相等於6折！

 

（圖片來源：前海管理局Facebook）

 

點搶券？即睇教學！

 

　　今次消費券將會在微信及抖音中派發，如果你是微信的用戶，就可以在App中掃瞄二維碼（QR Code）直接進入活動頁面，或關注「深圳前海」公眾號。假如使用抖音，便要在領取消費券前完成實名驗證，首先在右下角「我」進入主頁三道杠的「設置」，再到「賬號與安全」，最後按下「實名驗證」。成功後就可在抖音App搜索「前海來此購」話題，點擊活動主會場就能進入領券頁面，活動期間進入相關直播或相關商家POI頁面就可以開搶，每個用戶只能在每輪發放時間，領取每種面額消費券各一張！

 

（圖片來源：前海管理局Facebook）

 

　　大家成功領取消費券後，需於48小時內以「抖音支付」付款，只要在深圳市前海合作區符合資格的零售、餐飲及住宿業企業實體店舖均可使用！具體活動商戶名單可以在微信小程式首頁的「前海消費券活動商家名錄」，又或者抖音「前海來此購」活動頁面「適用商家」看到。

 

（圖片來源：前海管理局Facebook）

 

「前海來此購」消費券

 

發放日期：

1. 即日起至10月6日

2. 10月7日至15日

 

領取途徑：

1. 微信App：掃描或辨識二維碼進入小程序領取，或關注「深圳前海」公眾號

2. 抖音App：在抖音APP搜尋「前海來此購」或掃描或辨識二維碼跳轉抖音APP活動頁面領取

 

消費券金額：

1. 消費滿¥1,000可使用¥400

2. 消費滿¥600可使用¥200

3. 消費滿¥400可使用¥120

4. 消費滿¥200可使用¥60

5. 消費滿¥100可使用¥30

 

搶券條件：使用App時的地理位置在深圳

使用條件：48小時內，於深圳市前海合作區符合資格的零售、餐飲及住宿業企業實體店舖使用，並以「抖音支付」付款

詳情請按此

 

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