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28/09/2023

精選片單 ｜ 長假必睇5套穿越劇推介！燒腦神劇《闇》／編劇穿越到劇本中／男神安孝燮翻拍《想見你》

#穿越劇 #單片 #劇集 #走進你的時間 #安孝燮 #1006房客 #只有我不存在的城市 #傳聞中的陳芊芊 #闇
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Text: Sammy Leung

　　快到中秋及國慶假期，如果大家不想外出，就一同看劇吧！之前曾經介紹過燒腦懸疑劇、醫療劇、律政題材韓劇及2023上半年熱門內地劇集推介，今次就說一說大熱題材穿越劇吧！穿越劇都有分很多種，好像是一睡醒就到另一個時空、一睡醒就到回到過去等等，今次就為大家介紹5套不同地方的穿越劇！

 

延伸閱讀：

6套必睇燒腦懸疑劇

5套必睇律政題材韓劇

6套必睇醫療劇推介

 

必睇穿越劇│1.走進你的時間 - A Time Called You：男神安孝燮翻拍台灣電視劇《想見你》

 

　　韓國真的有好多經典的穿越劇，好像是《仁顯王后的男人》(Queen In-Hyun's Man)、《九回時間旅行》(Nine: Nine Time Travels)、《隧道》(TUNNEL)等等。而今次要介紹的是剛剛新鮮滾熱辣的韓劇《走進你的時間》，大家看過沒有？《走進你的時間》由安孝燮、全汝彬及姜勳所主演，翻拍台灣電視劇《想見你》(Someday or One Day)。故事講述2023年的韓俊熙十分想念一年前去世的男朋友具延准，意外靈魂穿越到1998年的權珉周身上，更撞到和男朋友長得一樣的南時憲。如果看過原版的人應該都知道，這個故事並不是普通的愛情劇，原來女主角穿越到1998年時，背後有著很多秘密，要大家一齊揭開！如果想看的話，大家可以到Netflix上找找。

 

(圖片由Netflix提供)

 

(圖片由Netflix提供)

 

(圖片由Netflix提供)

 

　　大家看完之後，若還未看過台灣電視劇《想見你》的話，都可以看一看，是一套相當出色的劇集！

 

預告片：



 

下一頁：老公寓每晚10點06分會出現神秘女房客

 

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