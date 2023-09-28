  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

28/09/2023

灣仔夜繽紛 ︳海濱藝遊坊開鑼！橫跨中秋、國慶！4大活動亮點：800架無人機夜空綻放圖案 / 懷舊電影之夜播《半斤八兩》/ 剪紙紮染工作坊

#香港夜繽紛 #舞蹈 #灣仔 #海濱藝遊坊 #無人機 #樂隊 #傷健共展能慈善表演 #半斤八兩 #水上運動及康樂主題區 #剪紙 #李小龍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　香港夜繽紛活動一浪接一浪！首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」現已於灣仔「水上運動及康樂主題區」開鑼，橫跨中秋及國慶！嘉年華焦點一定是800架無人機於夜空表演，又有電影之夜及不同的市集攤檔！事不宜遲，即刻看看有甚麼重點推介！

 

海濱藝遊坊

日期：即日起至 10月2日 時間：下午3時至凌晨12時

（因配合煙花匯演，10 月 1 日的「海濱藝遊坊」活開放時間為早上10時至下午4時）

地點：灣仔「水上運動及康樂主題區」

活動詳情請按此

 

海濱藝遊坊 ︳ 1. 800架無人機於夜空綻放不同圖案！

 

　　海濱藝遊坊即日起至10月2日，由下午3時至凌晨12時（10月1日由上午10時至4時），於灣仔海濱水上運動及康樂主題區有一連串的活動及表演！當中最吸睛的一定幾乎每晚一場的無人機表演！800隻無人機會於9月28至29日及10月2日於晚上8時準時開始，維時半小時，中秋正日更會加時至10時！屆時無人機會組成多款呈現香港藝術文化的圖案，如果會於這個時段到嘉年華走走的話，不妨抬頭看看夜空！

 

（圖片來源：海濱藝遊坊）

 

無人機匯演

日期：9月28日、10月2日

時間：晚上8時至8時半

 

日期：9月29日

時間：晚上8時至10時

 

海濱藝遊坊 ︳ 2. 電影之夜細味香港懷舊電影：《半斤八兩》、《李小龍》

 

　　懷舊嘉年華怎少得播放經典港產片？除了走走逛逛市集外，還可以靜靜地觀賞香港著名的電影，緬懷一代經典，例如富本地特色喜劇《半斤八兩》、由李治廷演活角色的《李小龍》等，在室外享受著海風看戲，認真寫意！

 

（圖片來源：海濱藝遊坊）

 

電影之夜

日期：9月28日

時間：晚上8時半至10時

電影：《半斤八兩》

 

日期：9月29日

時間：晚上10時至11時30分

 

日期：9月30日

時間：晚上8時半至10時

電影：《李小龍》

 

日期：10月2日

時間：晚上9時半至11時

 

下一頁：傷健共展能慈善表演/巨型壁畫倡社會共融/工作坊

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港夜繽紛 #舞蹈 #灣仔 #海濱藝遊坊 #無人機 #樂隊 #傷健共展能慈善表演 #半斤八兩 #水上運動及康樂主題區 #剪紙 #李小龍

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk