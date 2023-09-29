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29/09/2023

中秋交通搭車 | 5大交通工具節日特別安排！城巴開篷巴士遊賞月最佳路線 / 九巴通宵路線75折 / 港鐵通宵行駛！駕車人士要留意這幾區交通！

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Text: Kennis Wong

　　明天就是中秋節了，大家預備好早收工狂歡慶祝一下未？當日各大交通工具均有特別安排，九巴通宵路線有75折，港鐵及輕鐵更是通宵運作，大家可以安心玩全晚！而駕駛人士請注意，中秋當晚會有大坑火龍盛會活動，當區會實施封路及改道，其他港島、新界地方都有此安排！

 

中秋交通安排 ︳ 1. 港鐵MTR：大部分路線及輕鐵通宵行駛

 

　　外出玩樂搭地鐵幾乎可以到達所有慶祝熱點，今年中秋港鐵終於提供通宵服務，連大西北的朋友亦可以通宵乘搭輕鐵回家！

 

1. 港鐵路線：除機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站外，其他市區路線將會通宵行駛，並於下午3時起加強服務

2. 輕鐵：7條輕鐵路線會通宵行駛

 

（圖片來源：Unsplash）

 

中秋交通安排 ︳2. 電車：部分路線延遲服務至凌晨1時

 

　　中秋會於港島出沒的朋友注意！10條電車路線將因應中秋加開班次，其中筲箕灣往屈地街車廠、跑馬地往堅尼地城，以及上環（西港城）往筲箕灣的路線尾班車更直到凌晨1時！

 

（圖片來源：香港電車官網）

 

路線（尾班車開出時間）

1. 筲箕灣往跑馬地（23:20）

2. 筲箕灣往上環（西港城）（00:00）

3. 筲箕灣往屈地街車廠（01:00）

4. 北角往屈地街車廠（00:00）

5. 跑馬地往堅尼地城（01:00）

6. 跑馬地往筲箕灣（00:15）

7. 上環（西港城）往筲箕灣（01:00）

8. 石塘咀往北角（23:10）

9. 堅尼地城往跑馬地（00:00）

10. 堅尼地城往上環（西港城）（00:45）

 

中秋交通安排 ︳3.  九巴：14條通宵路線75折

 

　　九巴宣布即日起，於不同日子，配合中秋及香港夜繽紛活動有指定通宵路線有75折優惠！假如有一架巴士直達你的家附近，實在十分抵搭！要留意部分路線由九巴及城巴共同營運，只有九巴的服務是有折扣優惠*！

 

（圖片來源：巴士資訊網 i-busnet.com Facebook）

 

即日起至10月2日晚上

1. N121*：牛頭角 ⇋ 中環（港澳碼頭）

2. N122*：美孚 ⇋ 筲箕灣

3. N170*：沙田市中心 ⇋ 華富（中）

4. N171*：荔枝角 ⇋ 鴨脷洲邨

5. N182*：廣源 ⇋ 中環（港澳碼頭）

6. N307*：大埔中心 ⇋ 中環（港澳碼頭）／上環

7. N368：元朗（西）⇋ 中環（港澳碼頭）

8. N373：粉嶺（聯和墟） ⇋ 中環（港澳碼頭）

9. N680*：錦英苑 ⇋ 中環（港澳碼頭）

10. N691*：調景嶺 ⇋ 中環（港澳碼頭）

11. N960：屯門（建生邨）⇋ 會展站

 

9月29日至10月1日，10月27、28日及11月10、11日晚上

1. N3D：慈雲山（中）⇋ 觀塘（裕民坊）

2. N293：尚德 ⇋ 旺角（柏景灣）

 

即日起至10月2日；10月27、28日及11月10、11日晚上

1. N619*：順利 ⇋ 中環（港澳碼頭）

 

中秋交通安排 ︳4. 城巴：加開路線往返赤柱、尖沙咀東＋特設中秋賞月雙層開篷巴士！

 

　　今年中秋天氣晴朗，最啱賞月！城巴於即日起至10月2日特設H1S雙層開篷巴士，由中環（天星碼頭）及尖沙咀（漢口道）開出，途經灣仔、銅鑼灣海傍及尖東海傍等賞月熱點，大家喜歡在車上，或者下車湊熱鬧都得！車費只需$41.8，人力觀光巴士全日票亦適用於此路線。

 

（圖片來源：城巴）

 

H1S路線（9月29日至10月2日）

收費：$41.8

1. 由中環（天星碼頭）開出

開出時間：20:00、21:00、22:00

途經站：中環（天星碼頭）、中環（大會堂）、金鐘站、柯布連道、拔萃女書院、伊利沙伯中學、星光大道、尖東站、尖沙咀（天星碼頭）、半島酒店

 

2. 尖沙咀（漢口道）開出

開出時間：21:30、22:30

途經站：半島酒店、北京道、尖東站、海底隧道、香港中央圖書館、北海中心、修頓球場、太古廣場、聖約瀚座堂、皇后像廣場、中環（天星碼頭）

 

　　另外城巴於中秋當晚亦會加設173R路線，由赤柱往尖沙嘴東（麼地道），以及加開X15號線來往中環碼頭及山頂的班次。

 

中秋交通安排 ︳5. 渡輪：各大渡輪加開班次、新渡輪設「月票及多程票通道」

 

　　秋意漸濃之時，搭船過海吹風是個不題的選擇！天星小輪、新渡輪及港九小輪宣布所提供的路線會因應乘客需求情況加強服務。另外新渡輪於中秋至國慶黃金周，即9月29日至10月7日將開放位於中環五號碼頭及長洲碼頭的「月票及多程票通道」，讓持有2023年9月份及10月份長洲月票、學生月票及有效多程票的人士使用，長洲居民不用太擔心在長假期會水洩不通！

 

（圖片來源：天星小輪）

 

天星小輪：

1. 中環 ⇋ 尖沙咀

2. 灣仔 ⇋ 尖沙咀

天星小輪網頁請按此

 

新渡輪：

1. 中環（五號碼頭） ⇋ 長洲

新渡輪網頁請按此

 

港九小輪

1. 中環 ⇋ 榕樹灣

2. 中環 ⇋ 索罟灣

3. 中環 ⇋ 坪洲

4. 喜靈洲⇋ 坪洲

港九小輪網頁請按此

 

　　駕駛人士注意！除了特別交通工具安排，為配合大坑火龍盛會活動，大坑一帶於即日起至30日期間會實施封路及交通改道措施。此外，港島區，包括銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳，以及新界區，包括屯門、荃灣及馬鞍山等於9月29日及30日亦會實施封路及交通改道措施，部分的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用，想揸車出街玩樂的朋友可瀏覽運輸署網頁，留意交通消息更新。

 

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