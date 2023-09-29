北上內地消費券優惠 | 廣州羊城派發過億元消費券！港人用2大App即可搶券！消費¥200減¥100！即睇活動日期、領取方法

內地消費券真的是無間斷！廣州市文化廣電旅遊局公布即日起發放總值過億元消費券，部分更高達5折！只要香港人有雲閃付及穗好辦App，都可以參與搶優惠券，趁著國慶長假期北上玩一轉！即睇消費券詳情！

國慶黃金周每日準時開搶！商圈消費券買滿¥200減¥100！

廣州市文化廣電旅遊局宣布即日起至12月進行「羊城歡樂購」億元政府消費券活動。首輪會在即日起至10月6日，每日上午11時準時發放兩款羊城歡樂購消費券，包括百貨購物消費券及商圈購物消費券，分別買滿¥300減¥100，以及消費滿¥200減¥100，相等於高達5折優惠！在各大商圈和百貨商場、超市、家居家電賣場、便利店、電商平台和廣交會展館都用得！

首輪「羊城歡樂購」億元政府消費券活動

日期：即日起至10月6日

時間：每日早上11時

消費券面額：

1. 百貨購物消費券：買滿¥300減¥100

2. 商圈購物消費券：買滿¥200減¥100

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（圖片來源：廣州市文化廣電旅遊局微博）

用雲閃付、穗好辦App即可領券！

今次廣州億元羊城歡樂購消費券會在雲閃付及穗好辦App派發，只要香港人有這個App，就可以一起搶券！只要準時於每日11時，到達雲閃付App首頁打開「政府消費券」，點擊「廣州市—羊城歡樂購」活動頁面，又或者到穗好辦App首頁，按下「政府消費券」，進入搶券頁面，就有機會領取消費券，而一個用戶每輪只可領取各一張！

雲閃付App領取方法

1. 到達閃雲付App首頁打開「政府消費券」

2. 點擊「廣州市—羊城歡樂購」活動頁面

穗好辦App領取方法

1. 到穗好辦App首頁，按下「政府消費券」

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（圖片來源：廣州市文化廣電旅遊局微博）