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03/10/2023

旅遊平機票 | Expedia分享3大平飛貼士！星期幾、早幾多訂機票最慳錢？星期X出發可省16%旅費！

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Text: Kennis Wong

　　去旅行固然開心，但旅行前要預備各種大小事，例如何時是買機票最佳時機、何時出發最抵，相當傷腦筋！線上旅遊公司Expedia近日發布《2024年航空旅遊秘訣》年度報告，以問卷訪問了1,000位香港旅客，發現每4位就有1位認為航空旅遊的壓力大，比處理家中大小事務及找話題閒聊還要吃力，更有14%旅客覺得找至抵機票令人煩擾。有見及此，Expedia提出3大旅遊貼士，教你如何買最平機票！

 

旅遊買平機票貼士 ︳ 1. 睇準預訂機票時機！星期幾、早幾多訂最慳錢？

　　大家有試過網上買機票，可能會留意到有時會出現「海鮮價」的情況，每日看同一班航班的價錢都不一樣，十分浮動，令人左思右想哪天買才是最平！Expedia「開估」，原來星期五購買機票是最貴，星期日買星期五以外日子出發的國際航班機票是最抵，平均可節省14%！另外，大家可以考慮提早5個半月至6個月預訂機票，數據顯示，機票平均價格於出發前2至5個月是最高，平衡供應情況、選擇和優惠後，提早5個半月至6個月買是最佳時機

 

（圖片來源：Envato）

 

旅遊買平機票貼士 ︳ 2. 何時出發最抵？最抵日子出發可慳16%旅費？

　　想好去哪裏旅行，又要計算好何時出發才是最慳假期，正當大家覺得星期六、日出發，可以不用請太多年假之際，Expedia公開星期日出發是機票最貴的日子，而星期四則是最平，平均可節省16%旅費！

 

旅遊買平機票貼士 ︳ 3. 在各大旅遊平台格價！

　　除了時刻瀏覽航空公司看看機票價格外，一些旅遊平台都可以幫助追蹤平機票，部分平台更會提供組合套票，包括機票和住宿，可以節省一筆旅費！

 

　　Expedia發現現時的短途航班已恢復至2019年的54%，而長途航班數目則恢復至44%。隨著機票供應增加，經濟客艙平均機票價格亦較2022年回落，下跌46%，而台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。大家假如想以最抵價錢買到心水機票，不妨參考一下Expedia的旅遊貼士！

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