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03/10/2023

10月片單｜10套新上電影、劇集推介！姜濤紐約追夢 / 里安納度查謀殺案 / 男神車銀優變成數學阿Sir

#片單 #電影 #劇集 #影集 #男神 #姜濤 #里安納度 #Beckham #車銀優 #我的天堂城市 #花月殺手 #陪月 #永恆的記憶 #貝克漢 #我的女神室友斗娜 #搜索屍間線 #沉默騙局 #洛基 #犬系戀人
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Text: Sammy Leung

　　又來到新一個月，大家有沒有一份10月的心水片單呢？如果沒有也沒關係，今次會為大家介紹10月的新電影、劇集！10月有多套電影、影集都是由男神所出演，包括姜濤、里安納度·狄卡比奧、Beckham、基斯·伊雲斯、車銀優，所以大家今個月一定不要錯過！

 

【10月片單｜新上映電影推介】1. 我的天堂城市 - My Heavenly City：男神姜濤到紐約追夢

 

　　台灣劇情電影《我的天堂城市》由宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓及李嘉文主演，故事主要講移民問題，他們怎樣在陌生的城市尋找生存的意義。3個故事的主人公都是到紐約生活的人，包括宋芸樺所演的中英翻譯員，她到底會選擇留在紐約還是回家；姜濤及李嘉文所演的一對年輕嘻哈舞者，他們去紐約追夢，但追夢途中會遇上甚麼事；姚淳耀及魏蔓所演的夫婦，中年移民到紐約，和患有心理疾病的兒子一起生活。

 

 

即睇預告片︰

 

 

上映日期：2023年10月12日

 

【10月片單｜新上映電影推介】2.花月殺手 - Killers of the Flower Moon：里安納度調查美國1920年代印地安人謀殺案

 

　　美國犯罪劇情片《花月殺手》由里安納度·狄卡比奧、羅拔·迪尼路及莉莉·葛萊史東主演，是由真實故事改編。電影故事講述在1920年代的俄克拉荷馬州，歐塞奇族在部落土地上發現石油後得到巨額收入。不過在4年間，該地有60多位族人被殺，原來是有人為了阻止當地原住民一夕致富。所以，美國政府成立「調查局」跨部門調查，最後到底能否維護當地人的利益，為他們揭開黑暗血案的陰謀？

 

 

即睇預告片

 

 

上映日期：2023年10月19日

 

下頁即睇丈夫患阿茲海默症+妻子不離不棄

 

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