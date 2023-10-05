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05/10/2023

高鐵香港段10.11起新增5個新站點！江門、茂名有份！即睇新站熱門景點：民國建築古鎮 / 宋代古沉船主題博物館

#高鐵 #內地 #交通工具 #港鐵 #湛江西線 #0+3 #江門 #湛江西 #好去處 #霞山天主教堂 #茂名露天礦生態公園 #廣東海上絲綢之路博物館 #赤坎華僑古鎮 #墟頂老街 #輕旅行 #週末好去處 #打卡熱點
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Text: Sammy Leung

　　高鐵是港人到內地的熱門交通工具，而港鐵宣布，高鐵將於10月11日新增湛江西線，新的路線會增加5個新站，今次就跟大家看一看將會開設有5個新站，以及這些新站會不會有一些熱門的景點？

 

　　港鐵宣布，高鐵在10月11日起將會新增湛江西線，當中會途經5個新站，包括江門、開平南、陽江、茂名及終點站湛江西。而由香港乘高鐵出發，現有路線在加上湛江西線後，即可直達73個內地站，而湛江西線車票10月4日已經開始發售。

 

 

 

路線：香港西九龍 – 深圳北 – 虎門 – 廣州南 – 江門 – 開平南 – 陽江 – 茂名 – 湛江西

 

往湛江西方向出發時間：

 

 

往香港西九龍站方向出發時間：

 

 

　　看到這個時間表，大家會發現，在香港西九龍出發到湛江西，車程不用5小時，十分方便！

 

下一頁：江門、開平南景點推介

 

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