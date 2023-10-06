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06/10/2023

啟德新蒲崗一日遊！5大美食+玩樂行程推介！70萬呎新商場AIRSIDE / 室內釣蝦場即釣即食/ MIRROR成員開樹木主題café

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Text: Sammy Leung

　　放假不要待在家了，一齊出去走一走，散散心吧！最近，位於啟德的AIRSIDE購物商場已於9月28日試業，相信很多人都會想去朝聖，所以今次就說說啟德、新蒲崗一日遊，看看周邊有甚麼美食及玩樂地方！

 

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啟德+新蒲崗一日遊│1. AIRSIDE：9月新開商場！MUJI巨舖+巨幕影院

 

　　第一個景點要介紹的是位於啟德的AIRSIDE，70萬平方呎的購物商場AIRSIDE地庫與啟德港鐵站相連，交通便利。場內有不少消閒娛樂、零售及餐飲商舖進駐，包括日本抹茶名店nana's green tea 、韓國Goobne Chicken、達25,000平方呎的city’super、12,000平方呎的MUJI巨舖等，愛Shopping及美食的人可以留意一下這個商場。

 

官方圖片

 

官方圖片

 

官方圖片

 

官方圖片

 

　　而玩樂方面，更有MCL AIRSIDE 戲院，戲院內有LUXE: A RealD Experience巨幕影院，即是內置19米乘9米的RealD 終極銀幕，適合愛看電影之人。

 

官方圖片

 

AIRSIDE

地址：九龍啟德協調道2號

詳情按此

 

延伸閱讀：

啟德新商場9.28開幕！一文睇晒美食、購物、玩樂亮點+品牌！日本抹茶名店進駐 / 超大都市農莊/ 巨幕影院（附40+餐廳清單）

 

下一頁：洗滌心靈！參觀金碧輝煌圓滿閤+唐風小築

 

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