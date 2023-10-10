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10/10/2023

西環西營盤一日遊！6大玩樂+美食行程：DJ阿正型格café /古蹟高街鬼屋遊 / 教主盧瀚霆打卡壁畫 / 衛詩雅推介排骨麵

#西營盤 #高街 #舊精神病院 #西環 #玩樂 #日落 #咖啡店 #咖啡呀唔該 #高街鬼屋 #半坡茶莊 #藝里坊 #中山紀念公園 #金祥排骨麵 #週末好去處 #輕旅行 #打卡熱點
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Text: Sammy Leung

　　近日位於西營盤高街、被稱為香港「三大鬼屋」之一的「舊精神病院」正式開放，所以今次不如就來個西環西營盤6大玩樂及美食一日遊，除了可以參觀「高街鬼屋」，更可以到西營盤歎啡，之後再看看日落，十分寫意！

 

西環西營盤一日遊│第一站. 咖啡呀唔該：DJ阿正開型格橙色咖啡店+飲花生醬煉奶dirty

 

　　走到西營盤第二街一直走，你可能會看到一間超型格的全間橙色的咖啡店，這間咖啡店叫「咖啡呀唔該」，由DJ阿正（黃正宜） 開設。「咖啡呀唔該」室內座位不多，大約只有8至10枱，所以星期六、日一定會大排長龍，如果你要堂食的話，可能真的是花一點點時間等待了。但如果你是想外賣的話，點完食物及咖啡後，大約10分鐘就會有餐點，速度很快。

 

 

 

　　咖啡店以橙色及鬼馬的公仔為主題，大家可以看到牆上畫滿公仔，給人一個快樂、正能量的感覺。至於咖啡方面，除了有平時大家都可以喝到的款式外，還有一些較特別的，好像是花生醬及煉奶版本的dirty「Dirty Gone Nuts」、加了鹹柑桔、海鹽的Espresso Tonic「鹹濕咖啡」，想試新口味的人必點！

 

 

 

　　咖啡店的餐點方面以輕食為主，用法國 Isigny發酵無鹽牛油整成的牛油鬆餅和抹茶鬆餅，另外喜歡甜食的話可以試試店內的生乳捲，芒果生乳捲及日本蜜柑生乳捲是期間限定，不知道之後又會有甚麼新品呢？

 

 

咖啡呀唔該AH JENG'S COFFEE CLUB

地址：西環西營盤第二街1號東祥大廈地下B號舖

營業時間：星期一至五上午8時至下午6時、星期六日上午9時至下午6時

詳情按此

 

下一頁：被稱「高街鬼屋」！香港法定古蹟打卡

 

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