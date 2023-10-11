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11/10/2023

本地遊好去處 | 旅發局x小紅書推介5條香港漫游路線！山海靚景、文化藝遊、歷史古蹟齊晒！搭電車穿梭街市、油尖旺感受霓虹夜香港、文青打卡壁畫

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　　身為香港人，你是否知道香港哪裏有壁畫村、有過百年歷史的配水庫？作為遊客來到香港一定會到處遊走走，發掘本地的大街小巷，分分鐘比我們更熟悉香港有甚麼好玩好食！香港旅遊發展局最近聯乘社交平台小紅書，以「城市漫步」為核心，推介了5條「香港漫遊指南」路線，遍佈港九！大家不妨做一日遊客，齊齊發掘這片熟悉的土地中一些值得一去、獨具特色的景點！

 

城市漫步路線 ︳ 1. 山海漫步：港島搭電車感受香港特色、展館了解香港文化

 

　　很多遊客來到香港最喜歡乘搭的交通工具就是電車，來一場港島遊漫活一下都不錯！旅發局推介大家可以先到北角健康街看海，再到春秧街搭電車，坐在車廂內感受一下穿插在街市的奇景！

 

（圖片來源：小紅書）

 

 
 
 
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H L Tam（@hltam）分享的貼文

（影片來源：IG@hltam）

 

　　不少內地或台灣人十分喜歡看港產片，對不同對白倒背如流！假如你也是港產片影迷，可以搭電車到西灣河的香港電影資料館，了解香港電影文化！

 

香港電影資料館（圖片來源：康文署）

 

　　臨近黃昏之際，最好就是到東岸公園，這裏有很多休憩椅子，讓你可以躺下吹吹海風，慢慢等待日落景色，跟完美「鹹蛋黃」打卡，結束寫意的一天旅程！

 

東岸公園（圖片來源：海濱事務委員會）

 

東岸公園（圖片來源：海濱事務委員會）

 

山海漫路線

北角健康街看海
春秧街電車穿過街市奇景
香港電影資料館
東岸公園看日落

 

下一頁：文藝漫步：漫遊深水埗體會本土文化、參觀一級歷史建築前配水庫

 

 

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