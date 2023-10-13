機場排名 | 全球最佳排隊時間機場排名出爐！香港躋身十強！邊個國家有4個機場被評最差？3個節省過關時間方法公開

去旅行飛機降落一刻一定很興奮，但面對過關的排隊長龍立即變得十分煩躁，旅遊高峰期分分鐘用上一個小時等過關，浪費去玩時間！外國渡假住宿出租平台Casago近月分析了Airlinesquality.com的乘客評論，排列出對世界上排隊時間滿意程度最好及最差的機場。邊個地方的機場獲得最多4或5顆星成為排隊時間最為滿意機場？一個國家竟然有4個機場被列為最差排隊時間排名？即睇排行榜及節省排隊時間小方法！

機場排名 ︳ 東京羽田機場輸3個地方？邊個係排隊時間最好機場？

為了解哪些機場的排隊時間最好及最差，外國渡假住宿出租平台Casago分析Airlinesquality.com的乘客評論，其中每條評論都對排隊時間給出了1到5星的評分，最終以獲得4星或5星評級最高百分比選出最好的排隊時間機場！第一名來自亞洲的新加坡樟宜機場，有74.50%的旅客將排隊時間評為4顆星或5顆星。新加坡樟宜機場除了等候時間方面十分理想，還是全球得獎最多的機場，相信大家去新加坡旅行時，在過關的體驗絕對不會太差！而第2名就是柬埔寨暹粒吳哥國際機場，有71.43%乘客給予4或5顆星好評，第3名則是南非開普敦國際機場，有70.45%。

（圖片來源：Envato）

香港國際機場一直給予人摩登時尚的感覺，在排隊時候的滿意程度不俗，躋身十強，以63.99%的4或5顆星位列第9名。至於秩序之都的日本東京兩個機場都榜上有名，東京羽田機場位居第4名，有68.45%，另外成田機場則排到第15名，有60.87%。

排隊時間最佳機場排名（4或5星百分比）

1. 新加坡樟宜機場（74.5%）

2. 柬埔寨暹粒吳哥國際機場（71.43%）

3. 南非開普敦國際機場（70.45%）

4. 日本東京羽田機場（68.45%）

5. 澳洲坎培拉機場（67.86%）

6. 塞爾維亞貝爾格萊德國際機場（66.67%）

7. 美國佛羅里達西南國際機場（66.67%）

7. 紐西蘭威靈頓國際機場（66.67%）

9. 香港國際機場（63.99%）

10. 紐西蘭基督城國際機場（63.89%）

11. 越南內排國際機場（63.33%）

12. 芬蘭赫爾辛基萬塔機場（63.22%）

13. 德國斯圖加特機場（61.9%）

14. 美國波特蘭國際機場（61.29%）

15. 日本東京成田機場（60.87%）

16. 馬爾他國際機場（60%）

17. 葡萄牙波圖機場（58.82%）

18. 美國底特律都會韋恩縣機場（57.89%）

19. 美國坦帕國際機場（57.45%）

20. 南韓仁片國際機場（56.63%）

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