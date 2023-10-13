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13/10/2023

大圍一日遊｜5大美食＋行山行程推介！就腳新商場／手沖懷舊茶室／舊式茶樓飲夜茶！行山要去港版「飄零燕山谷」？

#大圍
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　　大家星期一至五都在營營役役地工作，難得放假，不免想慢活一下，好好享受悠閒時光。大圍也許是個周末遊的好地方，小小舊區本來就有不少特色小店、cafe 落戶於此，懷舊風茶室、芋圓屋、24小時營業舊式酒樓……吸引大家前來瓹窿瓹罅探索一下。若喜歡流連商場、連鎖店的，全新巨 mall「圍方The Wai」剛在 7 月開幕，進駐了不少話題食店，又是一大好去處。

 

大圍好去處 01｜圍方The Wai︰7月開幕新商場！必試名古屋百年老店

 

　　剛於 7 月開幕的「圍方」（The Wai）是大圍區內最大商場，樓高 4 層，佔地約 65 萬平方呎，有多達 150 間商舖進駐，除了連鎖品牌如 MUJI、UNIQLO、誠品等，商場更有多間餐廳選擇，由首次登陸香港的名古屋過江龍百年名店—山本屋、主打上等牛肋骨的韓式餐廳 갈비궁 Galbi Gung 至文華海南雞飯最人氣的 Chatterbox 都有。另外亦設英皇戲院、3,000 呎按摩美容店，以及集焙煎房、焙煎房、髮型屋於一身的 Under the Roof。「圍方」就位於港鐵大圍站上蓋，一出大圍站即到達，位置超方便就腳！

 

 

 
 
 
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圍方The Wai｜大圍新Mall 7.22開幕！食玩買攻略︰名古屋百年老店、MUJI 巨舖、3,000呎按摩美容店進駐！必睇戲院＋餐飲優惠

 

圍方
地址︰新界沙田大圍車公廟路18號
網址︰www.thewaimall.com/tch

 

下一頁︰懷舊風茶室！茶藝師即席手沖精品茶

 

 

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