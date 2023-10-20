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20/10/2023

中環上環一日遊！5大美食+打卡行程推介！4層私人博物館睇中國古家具 / Anson Lo MV取景古典打卡建築 / 大阪鯛魚白湯拉麵

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Text: Sammy Leung

　　早前《Time Out》公布今年「2023全球最型格社區」排名，當中上環成功打入Top5，成為亞洲今年的最型格社區。好，那今次就介紹一下中上環的好去處及美食，放假來一次最型格的一日遊吧！

 

延伸閱讀：

2023全球最型格社區Top40出爐！香港一地方跑贏東京、首爾入選Top10成亞洲第一！熱門旅遊點首爾、台北、大阪有哪些小區入選？

西環西營盤一日遊！6大玩樂+美食行程：DJ阿正型格café /古蹟高街鬼屋遊 / 教主盧瀚霆打卡壁畫 / 衛詩雅推介排骨麵

 

 

中上環一日遊│1. 兩依藏博物館：4層私人博物館收藏中國古家具+西方珠寶化妝盒

 

　　位於上環荷李活道的兩依藏博物館由香港富商、知名收藏家馮耀輝成立，這4層的私人博物館收藏了400餘件的傳統又精緻的中國古家具、超過800件西方珠寶化妝盒等等。想看看他們所收藏的中西藝術品，可以預約入場，入場費為$200，當中會包含導覽服務。

 

圖片來源：兩依藏博物館

 

　　另外，兩依藏博物館不時會舉辦不同主題的藝術展覽，大家可以在這欣賞到各地不同年代的藝術品。而最近，兩依藏博物館將在2023年10月25日推出日本裝飾藝術展覽──《另眼東瀛》，從260件的日本工藝品中，看到日本數百年間視覺文化變遷。想看的朋友可以在官方網站預約導賞團。

 

 
 
 
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兩依藏博物館

地址：香港島上環荷李活道181-199號

營業時間：星期二至星期六，上午10時至下午6時

詳情按此

 

下一頁：充滿文藝氣息！發掘藝廊+光華印務

 

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