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27/10/2023

Trip.com公開深圳人氣景點排行榜！最高摩天輪只排第9！當地人度假勝地喺邊？三甲竟全是主題樂園！

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Text: Louise Yuen

　　最近興起一股北上遊玩的熱潮，大家一到假日便前往深圳吃喝玩樂，逛大商場、平吃各式美食，除此之外到底還有甚麼深圳好去處？旅遊平台 Trip.com 公開了最新深圳人氣景點排行榜 Top 20，像羅湖美食及購物集中地的東門步行街、日落必去的地王大廈、主打客家文化的甘坑古鎮等統統上榜！打入排行榜頭 10 位的當然不缺摩天大廈觀光台、深圳最高摩天輪、動物園等地標性景點，較驚喜是當地人度假愛去的海濱公園也登上第 6 位！到底高居三甲又會是哪些景點呢？

 

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深圳人氣景點排行榜 Top 20

 

第20位︰東門老街

第19位︰紅樹林

第18位︰地王觀光·深港之窗

第17位︰西涌

第16位︰華僑城大鵬旅遊區

第15位︰招商蛇口郵輪母港遊覽

第14位︰玫瑰海岸

第13位︰甘坑古鎮

第12位︰大灣區一號（港珠澳大橋航線）

第11位︰蛇口

 

深圳人氣景點排行榜｜第10位︰深圳灣公園

 

　　深圳灣公園由海韻公園、白鷺坡、北灣鷺港、彎月山谷、紅樹林海濱生態公園等 12 個主題公園組成，因臨近海邊，不少人都喜歡前來散步看海、騎單車賞海鳥。

 

 

深圳灣公園

地址︰深圳市南山區濱海僑城東立交橋

詳情按此

 

深圳人氣景點排行榜｜第9位︰灣區之光摩天輪

 

　　灣區之光摩天輪是深圳最高的摩天輪，位於歡樂港灣，高達 128 米，並有 28 個以透明車廂設計的巨型轎廂，可以 360 度欣賞一望無際的前海灣及珠江口，附近也有海邊露天商場、市集等，算是好逛的深圳好去處。

 

 

灣區之光摩天輪

地址︰寶安區新安街道寶華南路歡樂港灣濱海文化公園

詳情按此

 

深圳人氣景點排行榜｜第8位︰歡樂港灣

 

　　位於於寶安中心區南部的歡樂港灣，集海濱文化公園、摩天輪、商業街區於一身，最為人熟悉就是深圳最高的摩天輪座落於此。這裏也有「童樂園」大型遊樂公園，設大量攀爬設施、滑梯、彈床等，全部免費使用！值得一提，以螺旋型書架設計的「中國最美書店」鍾書閣也位於東岸商場，一次過去勻多個打卡位。

 

 

歡樂港灣

地址︰寶安中心區南部濱海地帶

開放時間︰11am-10:30pm」最遲入場時間為 10pm）

詳情按此

 

深圳人氣景點排行榜｜第7位︰深圳野生動物園

 

　　深圳也有動物園！佔地 60 多萬平方米的深圳野生動物園，屬放養式的野生動物園，並劃分了 3 大區域︰食草動物區、猛獸谷及表演區，有多達 300 個種野生動物，包括大熊貓、大食蟻獸、長頸鹿、東北虎、耳廓狐、非洲獅、亞洲象、金絲猴、揚子鱷、海豚、海獅、海豹等。最吸引是有機會與動物互動，坐在投餵車看狼、黑熊、獅子、老虎……這些機會唔係成日有！

 

 

深圳野生動物園

地址︰深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

開放時間︰9:30am-6pm

詳情按此

 

深圳人氣景點排行榜｜第6位︰大梅沙海濱公園

 

　　位於深圳東部鹽田區的大梅沙海濱公園，離蓮塘口岸約 20 分鐘車程，最出名是擁有長達1.8 公里的連綿沙灘，加上三面環山，景觀一流，沙灘亦有 SUP、水上電單車、滑翔降傘等水上活動，讓大家在美景下盡情玩水。附近的海岸線更有一條「深圳最美海濱棧道」，沿全長 12 公里海邊步道走，細賞無敵海景又是另一道風景。

 

 

 
 
 
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大梅沙海濱公園

地址︰深圳市鹽田區鹽葵路大梅沙段148號

詳情按此

 

下一頁︰揭曉名單頭5位！三甲竟全是主題樂園？

 

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