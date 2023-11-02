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02/11/2023

Lonely Planet最佳旅遊名單2024出爐！蒙古登最佳旅遊國家！非洲邊度成最佳城市no.1？可市內看野生動物！香港有無入圍？

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Text: Louise Yuen

　　踏入 50 周年的旅遊指南 Lonely Planet，日前公布 2024 年最佳旅遊名單（Best in Travel 2024），選出全球 50 個最佳旅遊目的地，並按國家、地區、城市及今年增設的永續旅遊目的地、最有價值地點 5 大類別劃分。十大最佳旅遊國家當中，亞洲佔 4 位，當中蒙古更登上第 1 位！即睇完整名單。

 

　　今年榮登最佳旅遊國家第 1 位是蒙古，Lonely Planet 大讚它擁有「廣闊的空間、冒險活動，以及獨特的烹飪和音樂文化」大家不只可在這裏嚐到游牧民族的傳統蒸餃、騎上蒙古馬於草原奔馳，更能近距離欣賞傳統賽馬、射箭和摔跤比賽。若前往戈壁沙漠，更能感受其浩瀚感覺。

 

蒙古（圖片來源︰unsplash）

 

　　位列第 2 的印度則被 Lonely Planet 形容為世界上最色彩繽紛的國家，不得不參觀當地的古廟，由克久拉霍（Khajuraho）的性雕塑神廟至南部的彩色門塔，每座都盛載該地的文化歷史故事。市集同樣是印度的必去景點，雖然環境混亂、氣味強烈，但在這裏才能真正體驗印度的氣息，推薦到舊德里（Old Delhi）市場訂茶葉、買香料，再可以乘坐人力車穿梭大街小巷。

 

印度（圖片來源︰unsplash）

 

　　位於東加勒比海鄰近大西洋的島國 — 聖露西亞（St Lucia），憑陽光與海灘嬴得世界最佳蜜月目的地的稱號，今年亦打入 Lonely Planet 最佳旅遊國家的三甲位置！全因這裏的人和善熱情，也有不少美食如 Thomazo Local Bread 的芝士麵包、Au Poye Park 雪糕，整個小島氛圍都讓人好好放鬆身心。

 

聖露西亞（圖片來源︰unsplash）

 

Lonely Planet 最佳旅遊國家名單

 

1.    蒙古（Mongolia）

2.    印度（India）

3.    聖露西亞（St Lucia）

4.    墨西哥（Mexico）

5.    摩洛哥（Morocco）

6.    智利（Chile）

7.    貝南（Benin）

8.    烏茲別克（Uzbekistan）

9.    巴基斯坦（Pakistan）

10.    克羅地亞（Croatia）

 

下一頁︰最佳旅遊城市 no.1！市內竟看到獅子、長頸鹿

 

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