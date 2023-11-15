臥底旅行團3.0｜$1.3萬遊東歐三國伏唔伏？長途機飛布拉格即趕景點/ 免費飲鐵鏽味溫泉水/ 疑似遇到扒手黨

由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）主持的 HOY TV 旅遊節目《臥底旅行團3.0》向來主打短線平價內地團，今次二人終於衝出亞洲，參加價值人均 1.3 萬港元的 8 天東歐三國深度遊「試伏」，遊勻捷克、奧地利及匈牙利。最初歷過約 20 小時轉機至捷克首都布拉格，抵埗後 check-in 酒店、不吃團餐，先到大教堂跑景點；試飲當地溫泉水又中伏，更遇到疑似扒手黨，到底東歐之旅發生了甚麼趣事、「伏」事？

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為了平飛歐洲，旅行團先由香港飛往杜拜，停留 4 小時後轉機，再去捷克首都布拉格，歷時近 20 小時。下機後也不是到酒店安頓，反而馬不停蹄前往首個景點 — 聖維特大教堂，完美示範了把握時間趕行程的節奏。團友們趕路時飢寒交迫又犯困，但見到宏偉的哥德式華麗建築就在眼前，精神也為之一振，可惜抵達時已接近閉館時間，只餘下 10 分鐘遊覽時間，二人依然對這景點深感滿意。深明團友由出發至遊完首個景點只吃過 4 頓飛機餐，所以旅行團在參觀完大教堂便安排大家到國家大劇院吃晚餐，品嘗嫩滑多汁的波希米亞式豬手，享受豐富美味的一餐。

聖維特大教堂

翌日旅行團前往當地著名景點 — 卡羅維法利溫泉區，據說是歐洲王室的度假勝地，就連特務占士邦電影也在此取景。最有趣是，當地溫泉水可供免費飲用，亦歡迎旅客裝水帶走，不過阿正、妹頭一試立即大呼中伏，「好大陣鐵鏽味，好腥」，妹頭更指「有吞拿魚血塊味」。兩人在溫泉區又購物又掃街，更被一款賣相精緻的「開心果味捲筒雪糕」吸引。原來導遊曾提醒大家吃這雪糕會「中伏」，但二人不信邪決定一試，妹頭放入口即連聲負評，指捲筒全是油和糖，不合口味。

卡羅維法利溫泉區

開心果味捲筒雪糕

剛於星期日播出的第五集，阿正、妹頭繼續歐洲之旅，二人身在人山人海的布拉格景點，難免擔心自己會遇到扒手。正當二人閒逛附近市集，妹頭好心為路過少女揸機拍照，期間竟有兩位疑似少女同黨的男士，走近妹頭身邊更撞到她外套的袋。不過有驚無險，妹頭沒發現任何損失，到底少女一伙人是否扒手亦疑幻似真。

《臥底旅行團3.0》

集數︰共 13 集

播出時間︰逢星期日晚上 9 時至 10 時於 HOY TV 77 台播映

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