東京自由行│用Wechat買東京地鐵車票？5 steps快買24、48、72小時乘車券！乘車券+水族館門票套票慳$18

大家去東京旅行，會坐甚麼交通工具？如果大家會坐東京地下鐵，又會用Wechat的話，就要留意以下資訊了。近日，東京Metro宣布，大家可以利用微信小程式「旅日」去購買「東京地鐵票」 ，另外，還有其他優惠組合套票，即睇詳情！

近日，東京Metro宣布，大家可以利用微信Wechat中的小程式，購買東京Metro的24小時/48小時/72小時乘車券，即是在旅行時就可以不怕有語言障礙，直接用App購票，可以在指定時間內任坐東京Metro地鐵和都營地鐵全線，真的相當方便。而用Wechat小程式購票方法有2個：

用Wechat Scan以下QR Code



直接在Wechat內找小程式

直接在Wechat內找小程式方法很簡單，只要5 steps：

在Wechat的「發現」中，按進「搜一搜」



尋找「旅日」小程式



在特集中，按進去「東京地鐵通票+優惠套票」



選購適合自己的車票，得到QR Code！



之後大家就可以在車站內，到帶QR Code標誌的兌票機，點一點二維碼，嘟一下就有車票了。成功！

另外，「東京地鐵通票+優惠套票」內更有不同的優惠套票，好像是1,890日元入手東京Metro的24小時及東京塔展望台門票，省了210日元(約$11港幣)；3,150日元入手東京Metro的24小時及池袋SUNSHINE陽光水族館門票，省了350日元(約$18港幣)。