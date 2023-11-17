中環半山一日遊｜6大美食+打卡好去處！大館新開監獄cafe/ 亞太區最佳Pizza人氣店/ 《愛回家》取景紅磚屋打卡

放假睡到自然醒，趕不及去行山郊遊，不如留在市區慢慢 chill。中環半山最近有間新開古蹟監獄 cafe，大館又設新展覽，讓大家輕輕鬆鬆地歎啡看展。走到蘇豪區，怎能不去去年上榜亞太區最佳Pizza top 10 的名店，細味即叫即焗經典 Margarita 的美味。往 PMQ 方向走，行逛新進駐了個性小店之餘，順便可附近由包浩斯建築風格街市改建的新聞博覽館及《愛回家》紅磚屋取景地的必列者士街會所打卡，來一趟中環古蹟遊。

中環半山好去處｜01 On the hill coffee bar︰監獄變cafe！監倉裏的歎啡新體驗

香港的 cafe 愈開愈多，近期最具話題性的要數 On the hill coffee bar，皆因其新店選址就在中環法定古蹟建築群的大館當中，前身為域多利監獄 E 倉，主理人透露由競標至籌備開店足足花了 9 個月，才能把監獄翻新成現時的黑白主調 cafe，更保留了原來的監倉格局。大家穿過黑門監倉，便可以坐在冰冷鐵櫈上，邊喝咖啡邊感受到面對四道白牆的孤獨感，在這裏打卡飲啡絕對是與別不同的體驗。

新店開張期間， On the hill coffee bar 特意推出快閃優惠，只要買一杯BOP 奪冠莊園 Panama Elida Green Tip Geisha，即送一杯 BOP 冠軍莊園 limited edition Panama Hartmann Geisha，店內也供應輕食及甜品，啡迷怎能不來朝聖。

（圖片來源︰FB @On the hill coffee bar hk）

（圖片來源︰FB @On the hill coffee bar hk）

（圖片來源︰FB @On the hill coffee bar hk）

On the hill coffee bar 大館店

地址︰中環荷李活道 10 號大館 E 倉

電話︰9841 4827

開放時間︰9:30am - 6:30pm

網址︰www.instagram.com/onthehill_coffeebar/

下一頁︰ 大館新推域多利監獄主題常設展