深圳好去處2023 | 前海山姆超市必買推介！¥18抵食安格斯漢堡 / ¥300有找名牌足浴桶 / 實用除蟎機 / 大手掃足料蟹黃麵！香港有巴士直達？即睇會員申請詳情

北上深圳玩樂似乎已成為香港人放假的常態，你看每個周末多少人過關消費就知！大型商場以外，最近香港人愛上逛深圳的超市！說到近來最火紅的，非深圳前海的山姆超市旗艦店莫屬，不少香港人紛紛去朝聖！不過先告訴你，山姆超市的營運與外國著名的大型超市Costco類似，奉行會員制，入去大手掃貨前，先看看如何成為會員，以及有甚麼熱門產品推介！

全國42間分店！深圳前海佔地32萬呎

山姆會員商店是美國零售商沃爾瑪公司（Walmart）旗下品牌，倉庫式超市與外國Costco一樣以會員制經營，全國已有42間分店！北京共有4間，是最多分店的城市。不過深圳最近香港，不少港人會趁周末北上，順便到訪山姆超市朝聖！

（圖片來源：山姆之家）

雖然進入超市之前需要先申請成為會員，但不用擔心，現在連香港人也可以登記，不用靠內地親朋好友亦可以進去逛逛！大家要事先準備回鄉證及內地電話號碼，再到山姆超市服務中心辦理手續，並繳交260元人民幣。申請成功後，就會有主卡及親友卡各一張，核實好會員號碼後就可以進場，還可以益親友一同逛超市！

港人申請山姆會員步驟：

1. 預備回鄉證及內地電話號碼

2. 到山姆超市服務中心辦理手續

3. 繳交260元人民幣

4. 申請成功後，便獲得主卡及親友卡各一張

5. 進場前會核實會員號碼，結帳時亦會掃會員碼

香港設直達前海山姆巴士！太子、尖沙咀、將軍澳等地方上車！

現時到深圳愈來愈方便，想不到連去山姆超市都有直達巴士！大家可以預訂環島中港通巴士，由香港的太子砵蘭街、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊、沙田等熱門地方上車，一程過到達前海山姆，而且一程只需$60，來回$120，車上有放置行李的空間，不用擔心買到一袋二袋無處安放！不過去或回程的班次比較疏，大家要好好計劃行程才訂票！

環島中港通

香港上落點：太子砵蘭街、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊、深圳灣（香港段上）、大圍、沙田、荃灣德海街、AIRSIDE、將軍澳健明邨、將軍澳東港城、油塘大本型、牛頭角下邨、裕民坊凱匯（觀塘港鐵站）、觀塘馬蹄徑、黃大仙中心、上環信德中心、灣仔史釗域道、銅鑼灣時代廣場



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