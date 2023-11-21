TVB台慶劇 | 《新聞女王》6大看點！似現代版《宮心計》？場面陣容強勁！網民：佘詩曼條眉都識做戲

大家昨日（20日）有沒有看TVB的《新聞女王》（The Queen of NEWS）呢？今年TVB的台慶劇《新聞女王》在11月20日晚上開始播出，因為是電視廣播有限公司、優酷信息技術（北京）有限公司聯合製作，所以在11月17日晚已在優酷有得看了。而這套電視劇的播出後，在內地反應超好，不少內地網民都讚「TVB重回巔峰」、「要是不看會很遺憾的」。雖然剛集剛剛開播，但為大家整合了一些網民提及過不能錯過的看點，即睇！

新聞女王看點│1. 卡士陣容華麗+演員都是好戲之人

《新聞女王》由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰主演，卡士陣容強勁華麗。而在佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧更是大家相當熟悉的演員，而佘詩曼好戲就不用說，但今次其他演員鬥戲，不知道效果會如何？在劇集播出後，很多人都大讚佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧他們四個超好戲，佘詩曼所飾演的首席女主播文慧心Man姐、馬國明所飾演的首席男主播梁景仁George、李施嬅所飾演的午間主播張家妍、高海寧所飾演的晨間主播許詩晴Cathy，到底誰的角色會脫穎而出，成為今年的話題呢？

新聞女王看點│2. 佘詩曼以「女王」之姿歸來

第二個看點也是最多人提及的，就是佘詩曼！佘詩曼曾在廿TVB劇集中演活了不少角色，好像是《十月初五的月光》祝君好、《宮心計》劉三好、《公主嫁到》昭陽公主等等。而今次她回到TVB再次出演台慶劇，真的讓大家十分期待。而在集幾集的內容中，佘詩曼所飾演的首席女主播文慧心Man姐霸氣十足，很多人網民都大讚是「霸氣女王回歸」。而佘詩曼因為演技相當好，獲網民讚「連條眉都識做戲」。

View this post on Instagram A post shared by Charmaine Sheh 佘詩曼(@charmaine_sheh)

新聞女王看點│3. 辦公室鬥爭像現代版《宮心計》

這套《新聞女王》職場的場面超現實，得到很多打工仔的共嗚。而加職場除了現實一面外，還有很多辦公室鬥爭，很像現代版《宮心計》，更有人形容這套劇是「全員惡人」，互相計算，為了利益又可以去到幾盡？

下一頁：新聞女王更多看點