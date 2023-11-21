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21/11/2023

周潤發跑步路徑盤點！上山下海鬧市郊區齊晒！晨跑之選太平山、無敵大浪灣！連地鐵站都有！甚麼時間、地區最易野生捕獲？

#中山紀念公園 #跑步 #維港 #周潤發 #太平山 #打卡 #九龍塘 #發哥 #大浪灣
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Text: Kennis Wong

　　「上得山多遇發哥」，不少人行山會巧遇周潤發發哥，網絡上經常看到很多登山友跟他合照，但發哥除了喜歡行山，還有跑步的習慣！究竟甚麼地方容易野生捕獲他？各位不妨跟萬人迷多做運動，就算遇不到他，也可以強身健體！

 

　　年屆68歲的周潤發發哥喜歡行山就街知巷聞，近日他還首戰港珠澳大橋半馬，不用2個半小時就能完成，但原來他60歲才開始跑步，是因為以前拍過太多動作片，使胸椎前彎，像「寒背」一樣，屢次求醫也無效，反而開始跑步後令腰骨挺直，令問題改善，現在他更培養出每日晨跑的習慣，所以大家如果想偶遇他，不如跟著偶像一同練跑！

 

閱讀更多：發哥行山路線！

 

周潤發跑步路線 ︳ 1. 太平山：晨跑之選、方便到達！

 

　　熱愛跑步的發哥又豈會滿足於跑街道？他最愛就是跑上山，呼吸一下新鮮空氣！早前就有香港大學學生組團上太平山，一早6點起床行山對很多人來說可能是艱巨任務，誰不知這群大學生這麼早到達就有福了！他們於一大清早就在太平山遇到晨跑的發哥，他依舊叫年輕人等他半小時登頂再拍照！

 

　　其實太平山對於本地人或是遊客都是絕佳的觀景地點，而且有很多交通工具到達，例如小巴、巴士、纜車等，沿著山路還有一條2.8公里晨運徑，不少跑步友會緩跑一下，大概20分鐘內就能登頂！

 

（圖片來源：嗨呀春丫@小紅書）

 

周潤發跑步路線 ︳ 2. 大浪灣：新手輕鬆駕馭！大量秘景打卡

 

　　假日到太平山或許會較多人，如果想遠離一下人群，可以考慮到大浪灣！廣州女主持彭婷婷在香港拍攝要由小西灣出發，走到大浪灣，豈料走到歌連臣角道的涼亭就看到運動打扮的發哥，看來發哥也喜歡於這條全長約5.5公里的路程上跑動一下！

 

（圖片來源：彭婷婷@小紅書）

 

　　其實前往大浪灣的路程上大多是平坦石屎路，適合一眾新手，就算不想跑過去，也可以慢走一下，沿路走到歌連臣角炮台，就會看到無敵大海景，達陣的朋友們記得不要浪費美景，一定要打打卡才走！

 

 
 
 
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周潤發跑步路線 ︳ 3. 維港兩岸：平地＋海風陣陣超易跑！

 

　　發哥多數喜歡跑山，遠離煩囂，不過偶爾也會在鬧市中看到身穿運動裝的他！早前曾有內地遊客在清晨7時於維港見到正在跑步的發哥，身穿全黑的他依舊慢跑，維港兩岸的地面鋪得較為平滑，即使跑步亦不會太吃力，加上涼風陣陣，不少跑步發燒友都喜歡在這裏練跑！假如你是新手，想慢慢培養做運動的樂趣，不妨從這條路線開始，由淺入深！

 

（圖片來源：Create HK）

 

周潤發跑步路線 ︳ 4. 中山紀念公園：發哥黑雨過後即跑路徑！

 

　　前幾個月香港不停受極端天氣影響，一時打風，一時黑色暴雨，令一班跑步友無所適從，不過有網民就在9月一場黑雨後，遇見周潤發在西營盤中山紀念公園慢跑！發哥沿著海邊一直跑，還有網民憶述當時一直跟著發哥的腳步，盼望等他跑完步再合照，發哥一發現他們，就友善地示意等他跑回來，最後發哥真的「找數」，網民成功和子女跟偶像合照！

 

（圖片來源：香港自遊樂在18區）

（圖片來源：香港自遊樂在18區）

 

周潤發跑步路線 ︳ 5. 九龍塘：沿地鐵站來回跑

 

　　發哥除了在港島區出沒，還會到九龍塘跑步！小紅書有網友在今年8月在九龍塘地鐵站出口避雨時，抬頭看到發哥跑步，依舊一身全黑裝扮的他在街道上超慢跑，附近還有些正在趕上班的人，但他仍然是十分從容不迫！有網民留言說有親戚也見過他在九龍塘街市買菜，看來這裏都是他經常出沒的地方！

 

（圖片來源：又又又花錢了＠小紅書）

 

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