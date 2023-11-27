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27/11/2023

沙頭角禁區將開放個人遊！每日名額300個！幾時、邊度申請網上禁區紙？睇埋沙頭角禁區3大必睇景點

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Text: Louise Yuen

　　沙頭角鄰近深圳市鹽田區，早在 1960 年代被列為邊境禁區，向來只開放給持禁區紙人士，一般人想進去更要得當地居民擔保，申請不容易，讓這城市一隅增添神秘感。但隨住政府逐步開放中英街以外的沙頭角邊境禁區，大家由 12 月起便可於全新警務處網上服務申請平台，辦理電子旅遊禁區證， 明年 1 月起終於能去沙頭角一日遊！

 

　　警務處今日（27 日）推出全新香港警務處網上服務申請平台，首階段將提供邊境禁區許可證、道路活動許可證和外景拍攝的網上申請服務，大家可以一站式於網上填寫表格、遞交申請所需文件，以及查看申請進度等。大家最關心的沙頭角電子旅遊禁區證，則由 12 月 1 日開放給市民、旅客及旅行社申請，預計個人和旅行團每日分別有 300 和 700 個名額。

 

　　以往處理邊境禁區許可證申請需時 4 至 7 個工作天，但新平台啟用後最少 3 個工作天前申請便可。獲批許可證將以電子形式發出，收到相關電郵或短訊後可下載及列印出來，待明年 1 月起實施沙頭角第二期開放計劃，即可以暢遊中英街以外的地方。

 

網址︰www.es.police.gov.hk

 

下一頁︰沙頭角禁區遊必睇景點！

 

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