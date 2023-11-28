聖誕市集2023 | 聖誕市集打卡購物必去推介！赤柱廣場150攤位睇到飽！利東街買北極光鹿仔精品、愉景灣絕美教堂+聖誕美食

快到聖誕，不少商場、機構都會舉辦聖誕市集，大家有沒有興趣去走走呢？如果大家沒有節目，就要留意以下8大聖誕市集的推介，當中有不同主題，好像是澳洲聖誕傳統市集、可口可樂主題、本地社企主題等等。大家一定可以買到心水產品回去的！

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聖誕市集2023│1. 赤柱廣場：150個攤檔+以澳洲聖誕傳統為主題

澳洲聖誕一向都不冷，赤柱廣場今年會搞搞新意思，會以澳洲聖誕傳統為主題，在12月9日起，一連三個周末及公眾假期於赤柱海濱舉行「Chillmas by the Sea」聖誕市集，共設超過150個攤檔！市集更獲得澳洲駐香港及澳門總領事館、澳洲旅遊局及轄下各州之旅遊局等多個機構支持，所以一定澳洲氣氛濃厚！赤柱廣場有不少人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售，另外，愛手作的人都要留意赤柱廣場美利樓，因為該處設有主題式手作巿集。

赤柱廣場「Chillmas by the Sea 」

日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日

時間：中午12時至下午8時

地址：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

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