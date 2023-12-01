西貢一日遊｜5大美食+打卡好去處！西貢海藝術節跳島遊/ 人氣酸種麵包店/ 無敵海景餐廳歎泰菜

放假去西貢又多一個原因！西貢海藝術節剛於 11 月開鑼，大家這 2 個月可以盡情在滘西洲、糧船灣、鹽田梓等地跳島遊，欣賞 18 件散落各處的藝術裝置兼西貢海美景，而且更有免費製茶粿、捉海膽活動，讓大家玩足大半日。回到西貢市，又可以去天后廟附近逛小店，嘗人氣酸種麵包店及入手本地製造的好物，最後在無敵海景餐廳歎泰菜，享受一個漫活 weekend。

西貢好去處｜01 西貢海藝術節︰跳島遊賞18件藝術裝置！免費學製茶粿＋捉海膽

西貢海藝術節回歸喇！為期 2 個月的藝術節以「再島敘」為主題，由即日起至 2024 年 1 月 14 日於西貢 4 個島嶼舉行，首年的藝術裝置仍保留在鹽田梓及橋咀洲，今年展覽則延伸至滘西洲、糧船灣一帶，共展出 18 件作品，當中 10 件更是全新創作，讓大家從藝術裝置中感受島嶼歷史之餘，也可好好欣賞西貢海島的自然風光。藝術節還安排了 69 個特色主題導賞團，以及由村民、藝術家帶領的工作坊和活動，例如製作茶粿、傳統織網、製鹽、捉海膽和龍舟體驗等。

糧船灣（圖片來源︰西貢海藝術節）

先說鹽田梓，藝術家沈君怡及 MADE 在鹽田前利用島上收集到的木材及木瓦片搭建出一座名為《畫梓》的涼亭，與旁邊的大樹構成一個天然乘涼的地方，讓大家好好欣賞鹽田及島上景觀。另一件島上戶外藝術品《天磊石陣》則是以天然巨石、環境裝置而創作，靈感來自鹽田梓的鹽和聖經中的磐石，由代表上主的恩賜、世間的人們和象徵時間的 12 塊基石組成，旨在把上天和人們連結，同時讓大家欣賞海天一色的遼闊西貢海。

《畫梓》- MADE、沈君怡（圖片來源︰西貢海藝術節）

《天磊石陣》- 陳少華、周穎聰（圖片來源︰西貢海藝術節）

而滘西洲和糧船灣分別有 3 件新作品登場，推薦位於滘西洲的《帆》，以傳統竹編技藝製作出 3 張狀似舊式船帆的大型藝術裝置，以頭帆、大帆和三帆呈現出 3 種狀態的變化，同時也透過作品帶出當地村民兒時的漁民生活。眾多作品當中，最喜歡香港大學鄉村互助自理團隊設計的《曉看天色》，從村民蒐集千百片不同顏色、不同故事的斑斕色塊，並組成廣闊的天幕，分享每個温暖的絢麗光影。

動聽校園。糧船灣 - 納設計及建築事務所、香村（圖片來源︰西貢海藝術節）

《帆》- 林嘉裕（圖片來源︰西貢海藝術節）

《曉看天色》- 香港大學鄉村互助自理團隊（圖片來源︰西貢海藝術節）

第二屆西貢海藝術節

日期︰即日至 2024 年 1 月 14 日

地址︰鹽田梓、橋咀洲、滘西洲、糧船灣及西貢海濱公園

收費：免費入場，只需購買船票登島

網址︰https://skhartsfestival.hk/tc/

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