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04/12/2023

紅葉指數2023 | 楓香林郊遊賞楓必睇情報：貼心實景相 / 自然導賞詳情 / 攤位遊戲展覽！即睇紅葉巴士+封路安排

#行山 #野餐 #郊遊 #紅葉 #大棠楓香林 #紅葉指數 #大欖郊野公園 #楓香林 #紅葉情報
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Text: Sammy Leung

　　這個天氣最適合行山、野餐及郊遊，而踏入12月，不少人都會想出外看紅葉，而香港的大棠楓香林更時不少人一年會到一次的打卡地。近日，香港郊野公園在facebook上宣布推出「紅葉指數」專頁，當中有大家最想知道的大欖郊野公園楓香林紅葉情報！即睇！

 

　　每年，漁農自然護理署都在11月尾公布紅葉指數，大家根據這個指數，決定去不去大欖郊野公園楓香林郊遊賞楓。最近，在「香港郊野公園 Hong Kong Country Parks」Facebook上指出，「紅葉指數」專頁已登場，這個專頁逢星期五更新紅葉指數及現場實景相，那大家就可以因應情況去Plan行程。

 

圖片來源：香港郊野公園 Hong Kong Country Parks FB

 

　　先帶大家看一看，現在楓香林的情況，11月30日時更新「紅葉指數」為「綠」，更附上了一張現場相片，十分貼心！

 

圖片來源：natureintouch.gov.hk

 

　　而專頁上除了有「紅葉指數」外更附上了相關活動資訊，2023年12月至2024年1月，每天的大欖郊野公園楓香林都會有郊野公園自然導賞，生態導賞員為大家提供定點解說服務，大家看到的話，就可以聽聽他們的解說。另外，在2023年12月16日至2024年1月1日，逢星期六、日及公眾假期都會有：

 

　　•    相片展覽

　　•    攤位遊戲

　　•    行山有道推廣

 

圖片來源：natureintouch.gov.hk

 

　　如果大家都想參加以上活動，就要留意時間！詳情可以留意官方網站。

 

紅葉指數2023 | 郊野公園自然導賞

日期：2023年12月至2024年1月（每天）

時間：上午10:30-下午4:30

地點：大欖郊野公園楓香林

 

紅葉指數2023 | 相片展覽+攤位遊戲+行山有道推廣

日期：2023年12月16日至2024年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時30分至下午4時

「紅葉指數」專頁

 

下一頁：即睇紅葉巴士+特別交通安排

 

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