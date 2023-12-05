  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

05/12/2023

新聞女王爆紅！打工仔必追職場鬥爭劇集推介！超多啜核金句！孫儷+趙又廷《理想之城 》 / 《職場競賽守則》睇辦公室眾生相

#TVB #新聞女王 #Office #鬥爭 #劇集 #金句 #影視娛樂 #代理公司 #職場競賽守則 #平凡的榮耀 #理想之城
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　最近，大家都追看TVB的《新聞女王》，你們有看嗎？職場的鬥爭劇可能因劇集需要，比平常誇張一點點，但都吸引不少人收看，原因是各位打工仔會感同身受，看到劇中的一個個角色，都可以對應到現實Office中不同的同事，相當有趣。所以今次就為大家推介6套職場鬥爭劇集，大家有空時，除了可以學習一下劇集中的應對，更可以學到不少金句！

 

職場鬥爭│1. 新聞女王- the QUEEN of news：2023必睇TVB劇！佘詩曼大鬥馬國明

 

　　第一套當然要說說現在熱播的TVB台慶劇《新聞女王》，這套劇由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰主演，卡士陣容強勁華麗。劇集內容圍繞著新聞台職場的內部鬥爭，佘詩曼所飾演的首席女主播文慧心Man姐及馬國明所飾演的首席男主播梁景仁George為了主播之位，鬥得火紅火綠。

 

 

　　在劇集播出後，很多人都大讚佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧他們四個超好戲。加上劇中有很多金句，好像是「做人如做棋，最重要有利用價值」、「叫糊沒有用的，又沒有安慰獎。食糊才有用」，這些都吸引不少人收看！大家想看的話，可以在myTV SUPER重溫。

 

 

 

 

預告：

 

 

下一頁：超多好評+職場金句超中

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#TVB #新聞女王 #Office #鬥爭 #劇集 #金句 #影視娛樂 #代理公司 #職場競賽守則 #平凡的榮耀 #理想之城

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk