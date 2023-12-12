假日好去處｜12月本地農莊推介！聖誕點收費？ViuTV社內相親夢幻花田 / 免入場費摘士多啤梨 / 探超萌羊駝

秋天是郊遊的好日子，進行戶外活動就最適合不過。除了行山、野餐，大家還想到甚麼秋天好去處呢？無錯！就是去本地的農莊玩，除了可以採摘農作物外，更可以親近小動物！今次會推介4大本地農莊，12月來一個農莊之旅吧，可以呼吸下新鮮空氣之餘，更可以散散心！

**以下價錢只作參考，一切以官方為準！記得去之前事先問一問農作物收成情況！

本地農莊│1. 信芯園農莊：夢幻波斯菊+百合花田！ViuTV《社內相親》取景地

喜歡花的朋友，可能都會聽過信芯園農莊，信芯園農莊一年四季都有不同的花種，吸引大批人前往打卡。最近，信芯園農公布了最近的花種資訊，11月中後是波斯菊，12月中後則是香水百合，而1月則是彩色劍蘭。大家可以落花田影相，拍出最美的照片。除了夢幻的花海外，信芯園農莊還有很多的打卡地方，好像是油紙傘、藍色風車、油紙傘、鳥居、絕美的玫瑰隧道等等。

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

而最近大熱的ViuTV劇集《社內相親》都曾在信芯園農莊取景，在第7集就有一幕是Anson Lo及陳漢娜坐在藍色風車前聊天，被花海包圍著，是相當夢幻的一幕。若大家是他們的Fans，一定要去朝聖。不過要留意現在是波斯菊和百合花田，想拍太陽花田就要留待明年4月。

圖片來源：《社內相親》

收費方面，信芯園農莊的入場費為$50，聖誕都是這個收費。信芯園農莊不時有花朵購買，最近，就可以$50三枝又香又紅的香水百合，入場參觀人士可以優惠價$10一枝購買。大家有興趣的話，都可以來看看！不過要留意哦，拍照時記得愛惜大自然，不要胡亂採摘！

信芯園農莊

地址：元朗信芯園農莊

交通：

綠色專線小巴：75號專線小巴、76號專線小巴（元朗至下灣村）

元朗大馬路麥當勞後面的專線小巴總站上車，於石湖圍「聯安車場」落車，過馬路沿指示入園

紅色小巴：17號紅Van（元朗至上水）

元朗水車館街7-11旁的車站上車，於石湖圍「聯安車場」落車，過馬路沿指示入園

巴士：76K號巴士（元朗至上水「清河」）

元朗西鐵站（G2出口）樓下的巴士站上車，於石湖圍巴士站落車，過馬路沿指示入園

開放時間：每天上午9時至下午6時

WhatsApp：9267 5421

詳情按此

下一頁：4隻超萌羊駝+DIY羊駝鳳梨酥