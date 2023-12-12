  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/12/2023

假日好去處｜12月本地農莊推介！聖誕點收費？ViuTV社內相親夢幻花田 / 免入場費摘士多啤梨 / 探超萌羊駝

#秋天 #郊遊 #戶外活動 #秋天好去處 #農莊 #小動物 #本地遊 #香港 #香港一日遊 #xmas2023
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy leung

　　秋天是郊遊的好日子，進行戶外活動就最適合不過。除了行山、野餐，大家還想到甚麼秋天好去處呢？無錯！就是去本地的農莊玩，除了可以採摘農作物外，更可以親近小動物！今次會推介4大本地農莊，12月來一個農莊之旅吧，可以呼吸下新鮮空氣之餘，更可以散散心！

 

**以下價錢只作參考，一切以官方為準！記得去之前事先問一問農作物收成情況！

 

本地農莊│1. 信芯園農莊：夢幻波斯菊+百合花田！ViuTV《社內相親》取景地

 

　　喜歡花的朋友，可能都會聽過信芯園農莊，信芯園農莊一年四季都有不同的花種，吸引大批人前往打卡。最近，信芯園農公布了最近的花種資訊，11月中後是波斯菊，12月中後則是香水百合，而1月則是彩色劍蘭。大家可以落花田影相，拍出最美的照片。除了夢幻的花海外，信芯園農莊還有很多的打卡地方，好像是油紙傘、藍色風車、油紙傘、鳥居、絕美的玫瑰隧道等等。

 

 

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

圖片來源：信芯園農莊FB

 

　　而最近大熱的ViuTV劇集《社內相親》都曾在信芯園農莊取景，在第7集就有一幕是Anson Lo及陳漢娜坐在藍色風車前聊天，被花海包圍著，是相當夢幻的一幕。若大家是他們的Fans，一定要去朝聖。不過要留意現在是波斯菊和百合花田，想拍太陽花田就要留待明年4月。

 

 

圖片來源：《社內相親》

 

　　收費方面，信芯園農莊的入場費為$50，聖誕都是這個收費。信芯園農莊不時有花朵購買，最近，就可以$50三枝又香又紅的香水百合，入場參觀人士可以優惠價$10一枝購買。大家有興趣的話，都可以來看看！不過要留意哦，拍照時記得愛惜大自然，不要胡亂採摘！

 

信芯園農莊

地址：元朗信芯園農莊

交通：

綠色專線小巴：75號專線小巴、76號專線小巴（元朗至下灣村）

元朗大馬路麥當勞後面的專線小巴總站上車，於石湖圍「聯安車場」落車，過馬路沿指示入園

紅色小巴：17號紅Van（元朗至上水）

元朗水車館街7-11旁的車站上車，於石湖圍「聯安車場」落車，過馬路沿指示入園

巴士：76K號巴士（元朗至上水「清河」）

元朗西鐵站（G2出口）樓下的巴士站上車，於石湖圍巴士站落車，過馬路沿指示入園

開放時間：每天上午9時至下午6時

WhatsApp：9267 5421

詳情按此

 

下一頁：4隻超萌羊駝+DIY羊駝鳳梨酥

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#秋天 #郊遊 #戶外活動 #秋天好去處 #農莊 #小動物 #本地遊 #香港 #香港一日遊 #xmas2023

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk