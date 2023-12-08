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08/12/2023

Yahoo十大熱搜大灣區網紅店出爐！港人唔止關注吃喝玩樂？第2位出乎意料之外！這間潮汕牛肉火鍋+麵包舖上榜

#放假 #北上 #香港 #內地 #網紅店 #熱搜 #大灣區 #太二酸菜魚 #奈雪的茶 #盒馬鮮生 #八合里牛肉火鍋 #純K #喜茶 #湯崎 #鮑師傅 #愛康健 #山姆超市
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Text: Sammy Leung

　　常聽到大家放假會北上，但大家又知不知道香港人最關注的內地網紅店又是甚麼呢？雅虎香港昨日（7 日）揭曉 2023 年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，當中有「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜。好！一齊看看哪10個品牌、店舖是香港人最關注的，這些品牌、店舖又有甚麼主打的商品或服務呢？

 

Yahoo十大熱搜大灣區網紅店│第10位. 太二酸菜魚

 

　　今次排行榜中的第10名是太二酸菜魚，相信大家對這間店一點都不陌生，若果喜歡吃酸菜魚的話，更有機會是這間店的常客。在內地超人氣太二老壇子酸菜魚，很多香港人到內地都會排隊嚐嚐。太二老壇子酸菜魚主張「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」，招牌酸菜魚利用了肉質細嫩緊實的魚肉，配上自家製的酸菜。做到酸、香、辣於一身。而最近，太二老壇子酸菜魚攻港，香港開4間分店，大家想吃的話，就要留意了！

 

 

圖片來源：太二酸菜魚

圖片來源：太二酸菜魚

 

太二酸菜魚(金光華店)

地址：深圳市羅湖區人民南路2028號金光華廣場6樓L6-003B號舖

 

延伸閱讀：

太二酸菜魚首度攻港即開4間分店！遍佈九龍、新界！必食新出藤椒撈汁海鮮雞！開業優惠︰老顧客即送⼩吃拼盤！即睇開幕日期+地址+2個攞著數方法

 

下一頁：Yahoo十大熱搜大灣區網紅店第9位

 

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