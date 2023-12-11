時代雜誌評選10大最佳電視節目！邊套係Netflix唯一上榜劇集？真事改編美國電話籌款公司貪污案/ 姊弟追夢變諷刺娛圈喜劇

美國《時代雜誌》（TIME）早前公開年度 10 大最佳電視節目名單（The 10 Best TV Shows of 2023），《BEEF》成 Netflix 唯一上榜劇集，以幽默諷刺的方式細說中年人的無奈，另外還有真人真事改編的美國電話籌款公司貪污案紀錄片、向《哥倫布探長》致敬懸疑美劇、Emma Stone主演被詛咒的新婚夫婦真人 show 喜劇等。即睇完整名單。

第10位《Poker Face》︰懸疑美劇向《哥倫布探長》致敬！女主角有份角逐艾美獎

美國懸疑犯罪電視劇《Poker Face》於 2023 年初在 NBC 旗下串流平台 Peacock 上架，講述 Natasha Lyonne 飾演的 Charlie Cale 天生能分辨出誰人在說謊，她本來是只是一位賭場侍應，後來因捲入賭場老闆的謀殺案而展開逃亡公路遊，一連 10 集穿梭於不同城鎮，並當上業餘偵探偵破多宗命案，Natasha Lyonne 更憑該劇入圍 2023 年的艾美獎最佳喜劇類影集女主角入圍名單。

TIME 指，《Poker Face》劇中的敘事風格是向另一經典美劇《哥倫布探長》（Columbo）致敬，但每集都生動地呈現不同城鎮的故事，而且演出陣容亦星光熠熠，客串名單包括 Chloë Sevigny、Nick Nolte、Hong Chau、Judith Light、Tim Meadows 等。

第9位《The Other Two》︰年度最有趣電視喜劇？三姊弟追夢故事變娛樂產業的諷刺

2019 年開始於華納串流平台 Max 播出的美國喜劇《The Other Two》，故事設定本來是圍繞一對夢想成為男演員及職業女舞者的姊弟，屢闖娛樂圈不果，但他們的 13 歲弟弟 Chase Dreams 卻一夜成名變成 Z 世代版 Justin Bieber，這對姊弟於是嘗試突破困境、叨光追夢。直至今年 5 月推出最新第三季，TIME 形容該劇捕捉了現今荷里活的野心、「串流疲勞」（Streaming Fatigue）以及變幻無常的政治，成為了對娛樂產業的諷刺，大讚它是今年最有趣的電視喜劇之一。

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