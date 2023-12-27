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27/12/2023

梅艷芳逝世20週年！紀念展覽焦點一覽！期間限定梅姐古董巴士/首次公開獎座/最後一場演唱會壓軸表演服飾

#週末好去處 #本地遊 #梅艷芳 #影視娛樂 #展覽 #打卡熱點 #香港文化博物館 #胭脂扣 #妖女 #妖女 #淑女 #金像獎
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Text: Kennis Wong

　　八、九十年代巨星梅艷芳不經不覺已經離開我們20年！各位粉絲還記得她在歌影視的精湛演出和個人魅力嗎？她的舞台表演真是不少香港人的集體回憶！為紀念梅艷芳，香港文化博物館舉辦《絕代芳華・梅艷芳》展覽，展出梅姐的表演服飾、獎座等，讓大家懷緬一下她的作品和貢獻！

 

首次公開獎座降臨博物館！歌影視作品逐個數

 

　　為紀念一代巨星梅艷芳逝世20週年，香港文化博物館即日起至2024年9月2日舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展出70組有關梅艷芳的展品如唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物等！大家可以免費入場，飽覽梅艷芳昔日的光輝足跡！事不宜遲，立即為大家介紹重點展品，讓大家先睹為快！

 

　　梅艷芳在歌影視上的傑出作品，你能數出多少？很想近距離欣賞一下她穿過的表演服飾，又或者領過的獎狀的話，切勿錯過今次的展覽！場內會展示首次公開展出梅艷芳在《第十二屆東京音樂節》贏得的TBS獎獎座、《第二十三屆香港電影金像獎》演藝光輝永恆大獎獎座、親筆簽名《淑女》黑膠唱片封套，還有梅艷芳於1987至1988年《百變梅艷芳再展光華演唱會》中《妖女》造型的經典服飾、於2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的華麗晚裝，全部一一展現於你眼前！同場亦會播放視頻展示這位百變天后在音樂及電影的不同形象，以及80、90年代的電台訪問，讓觀眾了解這位巨星出道以來的心路歷程和成就，讓大家彷彿重返梅姐仍在舞台閃閃發光的時刻！

 

梅艷芳的《第十二屆東京音樂節》TBS獎獎座
（圖片來源：香港文化博物館）

 

梅艷芳於2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的服飾
（圖片來源：香港文化博物館）

 

《胭脂扣》黑白素描手稿
（圖片來源：香港文化博物館）

 

梅艷芳20周年忌辰正日放映《胭脂扣》等 懷緬一代巨星！

 

　　12月30日是梅艷芳二十周年忌辰，香港文化博物館特別安排於當日上午11時於一樓劇院放映電影《胭脂扣》，並於下午3時舉行專題講座。博物館還會於2024年1月至5月期間舉辦一系列的配套活動，包括專題講座及街頭音樂表演。此外，重頭戲一定是一輛特別設計的梅艷芳古董巴士，12月30日及31日，以及2024年1月1日、13日及14日期間限定停泊於博物館停車場供參觀者拍照留念，屆時大家不妨打打卡！

 

《絕代芳華・梅艷芳》展覽

日期：即日起至2024年9月2日

時間：星期一、三至五上午10時至下午6時；星期六、日及公眾假期上午10時至晚上7時

*農曆新年除夕上午10時至下午5時

地點：香港文化博物館一樓聚賢廳

收費：費用全免

展覽詳情請按此

 

 

 

 

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