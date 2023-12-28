28/12/2023
回鄉證續期「延長死線」月底屆滿！中港兩個地方可換證？收費多少？最快多少天可取臨時證？即睇9大FAQ！附預約連結
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
國家出入境管理局今年 4 月宣布把證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期延長至今年12月31日。數數手指，相關回鄉證還有幾天就真的無法使用了！現時北上玩樂成新潮流，若大家手持過期回鄉證，記得要把握時間到香港的中旅社及深圳市公安局辦理換證，即睇回鄉證續期8大FAQ！
回鄉證續期 ︳ 1. 中旅社換證可以「walk in」嗎？ 有甚麼換證步驟？
答：現時已取消即場「walk in」辨理換證服務，大家只能在中旅社網站預約網站提前預約辦理時間。然後到香港中旅證件服務中心換證。成功後可自費選用香港郵政本地郵政速遞服務領取證件，或按《領取證件回執》上預定取證日期到提交申請的服務中心取證。
對於當天籌號已滿未能辦理網上預約但有緊急事由如： 探病、奔喪、就醫、就學、緊急商務等事由人士等的，請在預約網站上填寫好相關申請，可就近前往證件服務中心加急辦理。
回鄉證續期 ︳ 2. 中旅社現時的預約情況如何？
答：現可於網站查看預約情況，暫時各區中心仍然有籌。
九龍西中心預約情況
（圖片來源：中旅社）
九龍東中心預約情況
（圖片來源：中旅社）
港島中心預約情況
（圖片來源：中旅社）
新界西中心預約情況
（圖片來源：中旅社）
新界東中心預約情況
（圖片來源：中旅社）
旺角臨時證件服務中心預約情況
（圖片來源：中旅社）
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