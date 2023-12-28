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28/12/2023

內地、澳門可用八達通銀聯卡付款！毋須內地手機號碼及銀行戶口都可申請！消費免手續費＋可付車資！即睇開通教學

#短線遊 #雲閃付 #內地 #北上 #澳門 #八達通 #Travel News #著數優惠 #銀聯
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Text: Kennis Wong

　　北上的交通工具四通八達，分分鐘一小時就能過關入境，周末想不到要去哪裏玩，到內地逛一轉也不錯！現時不只交通工具十分方便，連消費付款也有不同的方法！繼大家可以隨意使用本港的AlipayHK、WeChat等戶口在內地結帳外，現在連八達通也可開申請銀聯卡消費、乘車！大家毋須內地手機號碼及銀行戶口，即開即用，推廣期內還可豁免手續費等！即睇開通教學！

 

毋須內地電話號碼及銀行戶口！消費手續費全免

 

　　在香港，幾乎大家也會手持一張八達通，無論乘車出入，抑或消費，一「嘟」即付款！現在這種便捷延伸到北上及澳門消費，只要你是八達通用戶，就能開通八達通銀聯卡，以後到內地消費，用銀聯二維碼一掃，隨你買勻內地超過3,000萬個消費點，你更可將八達通銀聯卡加入雲閃付App，透過銀聯乘車碼支付車資！由即日起至2024年2月29日，只要以八達通銀聯卡於內地或澳門消費，並登記優惠，可享高達$200回贈！於內地及海外用八達通銀聯卡消費更可享$0手續費，所有交易豁免1%外幣交易費用！事不宜遲，即睇申請教學！

 

（圖片來源：八達通）

 

　　如果大家已是八達通銀包Plus或Pro（已認證）持有人，就毋需證明文件，即可透過八達通App即時申請八達通銀聯卡。首先要於「銀包」主頁點按「八達通銀聯卡」，再點按「立即申請」，並同意「條款及細則」，這樣八達通銀聯卡就能順利開啟！

 

開通八達通銀聯卡教學

 

1. 於「銀包」主頁點按「八達通銀聯卡」

2. 點按「立即申請」，並同意「條款及細則」

3. 你的八達通銀聯卡已經開啟

 

於「銀包」主頁點按「八達通銀聯卡」。
（圖片來源：八達通）

 

點按「立即申請」，並同意「條款及細則」。
（圖片來源：八達通）

 

你的八達通銀聯卡已經開啟。
（圖片來源：八達通）

 

下一頁：掃碼即付款！網上交易都用得！

 

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