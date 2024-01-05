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05/01/2024

俄羅斯方塊｜首名打爆機人類玩家出現！重溫6大經典回憶電子遊戲！俄羅斯方塊、食鬼、踩地雷你玩過未？附遊戲連結

#經典 #電動遊戲 #俄羅斯方塊 #童年回憶 #經典遊戲 #App #電玩
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Text: Sammy Leung

　　早前，有新聞指一名美國13歲少年成功把經典電動遊戲俄羅斯方塊「打爆機」，成為首名「打爆機」的人類玩家。相信看到這裏都已經勾起大家不少童年或年輕時的回憶。所以，今次就和大家重溫一下6款超級經典的電玩遊戲，一齊看看這些電玩遊戲，你玩過沒有！

 

經典電玩遊戲│1. 俄羅斯方塊

 

　　俄羅斯方塊，大家應該都十分熟悉！1980年末至1990年代初，俄羅斯方塊(Tetris)風靡全球，而當背景音樂19世紀俄羅斯民歌《貨郎》一響起，相信大家都會想到一塊又一塊落下的骨牌。俄羅斯方塊玩法很簡單，一共有7種四格骨牌，頂部會隨機落下骨牌，大家可以90度旋轉方塊，當落到最下方或著落到其他方塊上就會固定了。只要大家某一橫行的格子全部由方塊填滿時，方塊就會消除並得分；但如果方塊最頂端，遊戲就會結束。

 

 

網上玩

 

經典電玩遊戲│2. SPACE INVADERS

 

　　太空侵略者(Space Invaders)是一款超經典遊戲，是日本太東公司在1978年發行的。遊戲方法十分簡單，玩家是地堡後的大砲，大家要左右移動在地堡和地堡之間擊滅侵略者，當然敵方的都會摧毀地堡，最後火力就會打在你的大砲上。不過，在App上玩Space Invaders是需要付費的，如果大家想重溫一下童年回憶，不妨玩一玩。

 

 

iOS 下載連結Android 下載連結

 

下一頁：貪食蛇+踩地雷

 

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