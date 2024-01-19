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19/01/2024

荃灣一日遊！5大美食＋玩樂行程推介！全新公園免費賞龔如心珍藏木化石／夢幻水母館打卡／白種元加持麻辣米線！邊度食$6爆餡糯米糍？

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Text: Louise Yuen

　　平時去荃灣，要不是行逛南豐紗廠限定市集，就是捐窿捐罅周圍覓食。荃灣區內最近開設全港首個木化石公園，免費賞到「小甜甜」龔如心歷年的珍藏，如全球第 7 長的「日石」、心形「如心石」，這些機會唔係成日有！公園附近就是海洋體驗館，順便在夢幻水母館打卡就最好不過。另外，荃灣是美食集中地，一日遊當然少不得食勻爆餡糯米糍、人氣麻辣米線及路德圍名物 — 亞玉豆腐花，又食又玩無問題。

 

荃灣好去處01｜亞洲最大規模木化石公園！近距離賞全球第7長「日石」

 

　　全港唯一的木化石公園剛於 12 月在荃灣開幕，佔地約 7 萬平方呎，最大亮點是把華懋集團已故主席王龔如心私人收藏、於 260 至 530 萬年前地殼活動所產生的木化石統統展出，打造亞洲最大規模的木化石公園，讓大家免費入場欣賞。

 

畢業石（圖片來源︰如心園木化石公園）

 

場內逾 100 件珍貴木化石均來自印尼西爪哇，可追溯至 260 萬至 530 萬年前的上新世時期。（圖片來源︰如心園木化石公園）

 

　　但，所謂的木化石到底是甚麼？原來樹木被火山灰或沉積物掩埋，它們就會因埋藏環境缺乏氧氣而不致腐爛。加上長期受含豐富礦物的地下水渗透，植物原有的木質纖維慢慢被矽質礦物取代，因而形成木化石，外觀有如木塊、石頭、炭塊每件都是獨一無二。園區主要分為戶外園區及木化石體驗館，展示逾百件博物館級的珍貴木化石，如全球第 7 長的 30 米「日石」、形狀似高舉 V 字手勢的「勝利石」、心形「如心石」等。大家觀看木化石時不妨留意其外在形態及內部結構，如年輪、材質，木化石的顏色仍會隨年月而轉變，見證了史前至今時今日的地球環境變化。

 

（圖片來源︰如心園木化石公園）

 

（圖片來源︰如心園木化石公園）

 

如心園木化石公園

地址︰荃灣楊屋道8號
開放時間︰10am-10pm
收費︰免費入場
網址︰www.ninapark.org/zh-hk

 

下一頁︰最 IGable夢幻水母萬花筒！海洋體驗館發掘稀有水母品種

 

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