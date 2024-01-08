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08/01/2024

山姆團｜5大山姆旅行團盤點！全部2人同行送山姆超市會籍！$739起包7餐3日2夜東莞遊 / 最平$199起參觀最美書店！睇埋周家蔚教山姆掃貨7個小秘訣

#旅行社 #北上 #掃貨 #0+3 #Shopping #短線遊 #山姆超市 #旅行團 #超市 #著數優惠 #旅遊What’s On
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Text: Sammy Leung

　　山姆超市，這個名字對大家來說應該不陌生，事關如果你常常會北上的話，一定會聽到很多人說山姆超市貨品價錢平，十分「抵買」。但是，你若想到山姆超市掃貨，就一定要先申請會員及交年費，有些人一聽到要辦理手續必定會覺得麻煩，打消了去Shopping的念頭。但現在，有很多旅行社紛紛推出了有關山姆超市的北上旅行團，今次會大家整合幾個會去山姆超市，更會為大家辦理會員手續，即睇！

 

山姆旅行團│1. 東瀛遊3日2夜東莞、深圳純玩遊：$739遊嶺南「小麗江」+包7餐

 

　　東瀛遊第一個旅行團是3日2夜的東莞、深圳純玩遊。這個3日2夜的東莞、深圳純玩遊主打去細村農貿綜合市集、嶺南「小麗江」西溪古村及大嶺山森林公園觀音寺，而中途更會前去山姆超市，2人會有一張一年會籍會員卡。先看看有甚麼玩樂行程！3日2夜的玩樂的行程包括東莞非遺沉香古道牙香街、歷史嶺南「小麗江」西溪古村、行超多傳統美食、本土墟市商品的細村農貿綜合市集、海拔530.1米的大嶺山森林公園觀音寺；每團贈送一間任唱至晚上10時的K房及2張麻雀枱任打，不過就是先到先得。

 

　　而餐飲方面十分豐富，一共包了7餐，有吊燒雞宴、佛跳牆燒雞宴、酒店自助早餐、撈雞宴及酒店素食自助餐等。住宿方面，會安排入住約400呎的蜂寶泰然大飯店。而這團重點的山姆超市，會包括2人有1張山姆會員1年會籍，大家可以入手零食、生活家品等。一人的費用為$529起，而另加服務費全程$210，包括當地導遊服務費、旅遊車司機服務費及旅行社相關人員服務費(大小同價)。

 

 

 

 

 

東瀛遊3日2夜東莞、深圳純玩遊

詳情按此

 

山姆旅行團│2. 東瀛遊2日1夜惠州純玩遊：$569睇花海+食海鮮肥牛火鍋

 

　　東瀛遊推出了2日1夜的惠州純玩遊，主打去睇田園花海，而中途更會前去山姆超市，2人會有一張一年會籍會員卡。先看看有甚麼玩樂行程！2日1夜的玩樂的行程包括；充滿鄉村風情及藝術氛圍的觀瀾版畫村、打卡熱點田園花海及非物質文化遺產「客家婆民族文化館」。

 

　　而餐飲方面一共包了3餐，好像是海鮮肥牛自助火鍋、粵東客家三寶宴及酒店自助餐等；住宿會安排入住惠州博羅夢尚度假酒店。而這團重點的山姆超市，旅行團會包2人一張一年會籍會員卡。一人的費用為$429起，而另加服務費全程$140，

 

 

 

 

東瀛遊2日1夜惠州純玩遊

詳情按此

 

下一頁：中旅社山姆匯聚旅行團

 

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